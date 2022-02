Érkezik az idei első emelt bér az egészségügyben dolgozóknak

Február első napjaiban érkezik az idei első emelt bér az egészségügyi dolgozóknak; az átfogó béremelési programok keretében az ápolók bére újabb 21 százalékkal, az orvosoké pedig átlagosan 28,5 százalékkal emelkedett - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) pénteken az MTI-vel.

A közlemény szerint a béremelés 85 ezer szakdolgozót és több mint 18 ezer orvost érint, és a kormány emellett a háziorvosi és fogorvosi praxisokban dolgozók béremelését is támogatja.



A nemzeti kormány kiemelten kezeli és biztosítja az egészségügyben dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülését, a legnagyobb béremelés az egészségügyben zajlik - írták Kásler Miklóst, az emberi erőforrások miniszterét idézve.

Kiemelték: a kormány 2010 óta több ütemben emelte az ápolók és az orvosok bérét, az idei egészségügyi béremelésekre 257 milliárd forintot fordít.



Az ápolók bére az elmúlt években több ütemben emelkedett, amelynek köszönhetően átlagosan több mint a háromszorosát keresik annak, mint a 2010-es kormányváltás előtt - emlékeztettek.



Tudatták: idén februárban több mint 85 ezer olyan egészségügyi szakdolgozó kapja kézhez emelt bérét, aki állami, önkormányzati, egyházi fenntartású járóbeteg- vagy fekvőbeteg-ellátásban, illetve alapellátásban dolgozik, például rendelőintézetben, kórházban, védőnői szolgálatnál, az Országos Vérellátó Szolgálatnál vagy az Országos Mentőszolgálatnál.



Az Emmi kifejtette, 2010-ben egy 4-6 éves jogviszonnyal rendelkező, OKJ-s végzettségű ápoló átlagkeresete nem érte el a 160 ezer forintot, 2022-ben ez bruttó 517 ezer forint.

Egy 19-21 éves jogviszonnyal rendelkező, OKJ-végzettségű ápoló átlagkeresete 2010-ben alig volt több mint 170 ezer forint, 2022-ben viszont már bruttó 575 ezer forint.



Egy 4-6 éves jogviszonnyal rendelkező, felsőfokú végzettségű - F2 fizetési fokozatba besorolt - diplomás ápoló átlagkeresete 2010-ben kevesebb volt, mint 200 ezer forint, míg 2022-ben bruttó 649 ezer forint. Egy 19-21 éves jogviszonnyal rendelkező, felsőfokú végzettségű - F7 fizetési fokozatba besorolt - diplomás ápoló átlagkeresete 2010-ben alig volt több mint 220 ezer forint, 2022-ben viszont az átlagkeresete bruttó 690 ezer forint - ismertették.



Hozzátették, hogy az ápolói pályára készülő fiatalokat havi 40 ezer forintos ápolói ösztöndíjjal támogatják, és az ápolók lakhatási körülményeit is javítják: országszerte megújítják a nővérszállókat és újakat építenek.



Beszámoltak arról is, hogy az orvosi béremelési program is folytatódik: a szakorvosok az ötszörösét vagy akár a kilencszeresét kapják alapbérként annak, mint amennyit a 2010-es kormányváltás előtt.



Amíg 2010-ben egy kezdő orvos bruttó alapbére 129 500 forint volt, addig 2022. januártól ez bruttó 619 ezer forintra nőtt. Egy 20 éves jogviszonnyal rendelkező orvos bruttó alapbére 2010-ben 165 800 forint volt, 2022 januárjától viszont már 1 millió 342 ezer forint - tudatták.



Hozzáfűzték: az orvosi béremelés 2023-ban is folytatódik, az orvosi pályát választó fiatalokat pedig a kormány jelentős ösztöndíjakkal támogatja.

Kitértek arra is, hogy idén január 1-jétől jelentősen emelkedik a háziorvosi és fogorvosi praxisokban elérhető orvosi bértámogatás összege is: az emelkedés mértéke a praxisközösségek kategóriáiban 2020-hoz képest meghaladja a 40 százalékot, amely a bért terhelő közterheket is tartalmazza.



Az egészségügyi béremelés kiterjedt a háziorvosokra is. A finanszírozási rendeletben szereplő orvosi bértámogatás teljes összege akkor illeti meg az érintett háziorvosi és fogorvosi szolgáltatókat, ha az orvost heti 40 órában foglalkoztatják, és a növekedés mértéke attól is függ, hogy a doktor szorosabb vagy lazább praxisközösséget vállal - írták.



2022. január elsejétől a háziorvosi és fogorvosi praxisokban a szakdolgozók bére is emelkedik. A szakdolgozók bérfejlesztésben részesülnek, és az ehhez szükséges fedezettel a praxisok finanszírozása is emelkedik - olvasható a közleményben.