Életfogytiglanra ítélték a VV Fanni-ügy vádlottját

Emberölés bűntettében bűnösnek mondta ki és életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte a Fővárosi Törvényszék a VV Fanniként ismertté vált Novozánszki Fanni meggyilkolásával vádolt B. Lászlót szerdán. Az elsőfokú ítélet szerint a férfi leghamarabb 25 év után szabadulhat feltételesen.

A vádirat szerint B. László 2017 őszén bántalmazta a nőt, majd gépkocsijával elvitte a helyszínről az értékeket és a magatehetetlen sértettet, akinek a holttestét összekötözte, nehezéket erősített rá, és másnap Szalkszentmárton közelében a Dunába dobta.



B. László tagadta bűnösségét.



A bíró több órán át tartó indoklásában felhívta a figyelmet arra, hogy nem mindennapi ügyben hozott ítéletet, a jogásztársadalmat is érdekli, vajon ki lehet-e mondani egy ember bűnösségét, ha a holttest nem került elő.

Hozzátette: a vádlott végig azt állította, hogy a sértett él, elköltözött, ugyanakkor a védekezése szembement a bizonyítékokkal, sőt mesébe illő fordulatokban bővelkedett.

A bűncselekmény két végpontjának nevezte a bíró, hogy kamerafelvételen látszik amint a vádlott a karjában viszi a mozdulatlan nőt, valamint megállapítható a szalkszentmártoni autózás ténye is, amit a férfi tagadott. A holttest annak ellenére nem került elő, hogy egy éven át, pénzt, energiát, kapacitást nem kímélve keresték a hatóságok - jelezte.



A bíró ismertette: három kérdésre kellett választ adnia a bíróságnak: hogy Novozánszki Fanni életben van-e vagy sem, ha nem, akkor mi okozta a halálát, és ha megölték, ki tette.



B. László vallomásai tele voltak csúsztatással, de az ellentmondásokat a bíróság fel tudta oldani, "nem hagyta magát megvezetni" - fogalmazott.



A bíróság a váddal egyezően megállapította, hogy B. Lászlónak a bűntény idején nem volt állandó munkahelye, rendszeres jövedelme, viszont költekező életmódot folytatott, emiatt rendszeresen kért kölcsön barátaitól és ismerőseitől, így jelentős tartozásokat halmozott fel.

Egy ismerősétől tudomást szerzett a prostituáltként dolgozó sértett jó anyagi helyzetéről, jelentős bevételeiről, valamint a budapesti lakásán felhalmozott nagyobb mennyiségű készpénzről. Elhatározta, hogy - akár erőszakos úton is - pénzt szerez a nőtől, aki azonban elzárkózott a találkozótól.



A férfit 2017. november 20-án este a sértett végül beengedte a lakásába, és a bűncselekmény az ítélet szerint ekkor történt.



A vádlott bérelt autójában talált vérről a férfi korábban azt állította, hogy a néhány nappal korábban vásárolt hús levének nyomait találhatták meg, de a szakértő igazolta, hogy Novozánszki Fannitól származik - idézte fel a bíró.



Az, hogy a férfi nem vitte el a lakásból a sértett mellműtétre félretett pénzét, még nem jelenti azt, hogy nem akarta megszerezni - mondta.

Hozzátette: csak a vádlott tudja, pontosan hogyan történt a gyilkosság, de a nő már a lakásban életét vesztette. Tény, hogy sem dulakodásra utaló, sem vérnyomokat nem találtak a lakásban, de az autóban olyan sok vér volt, hogy a szivacsborításba is beitta magát.

A vádlott a poligráfos vizsgálaton is azokon a kérdéseken bukott meg, amikor többek között azt kérdezték tőle, hogy megölte-e VV Fannit és a Dunába rejtette-e a holttestet.

Emellett a férfi bódító szerekre keresett rá az interneten a találkozójuk előtt, a történtek után két nappal pedig a vízi halottakra és arra, hogy mely országgal nincs kiadatási egyezménye Magyarországnak.

"Bróker Marcsihoz" hasonlóan Belize-re is nézett csak odaútra szóló repülőjegyet egy főre. Még a rendőrség oldalán is ellenőrizte, hogy keresik-e már - sorolta a bíró.



A férfi az eljárás alatt azzal védekezett, hogy ő csak segített a magatehetetlen állapotba került sértettnek, ezért láthatták a karjában és ezért került a kocsijába. Hozzátette, a nő "bepezsgőzött és túlszívta magát", ezért a lány barátnőjének kérésére "problémamegoldó emberekhez" vitte.

A kamerafelvételek azonban azt igazolták, hogy a találkozó időpontjában a barátnő nem tartózkodott a lakásban - állapította meg a bíróság.



Szakértői jelentésekre és a bizonyítékokra hivatkozva egyértelműen megállapítható, hogy a vádlott oltotta ki Novozánszki Fanni életét - jelentette ki a bíró, megjegyezve: a férfi tettét az a gátlástalanság jellemezte, ami az életét is. A büntetés kiszabásakor a bíróság azt is figyelembe vette, hogy elszaporodott az olyan ölési mód, amikor a tettes megpróbálja eltüntetni a holttestet, és a vádlott is megfosztotta a sértett hozzátartozóit attól, hogy eltemethessék, a sírjánál virággal emlékezhessenek meg róla.



Az ítélethirdetésen jelen volt Novozánszki Fanni édesanyja is.



A bíróság elrendelte a vádlott letartóztatását, és a férfit már a tárgyalóteremben megbilincselték a rendőrök.



Az ítélet nem jogerős, az ügyészség eltérő tényállás megállapításáért, valamint annak érdekében fellebbezett, hogy a feltételes szabadlábra bocsátás időtartamát harminc évben határozzák meg.

A vádlott és védője felmentésért fellebbezett.