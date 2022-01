Elemző: a baloldal hasznos idiótának tartja Márki-Zayt

A Nézőpont Intézet igazgatója szerint a baloldal valószínűleg nem cserél miniszterelnök-jelöltet az országgyűlési választásig, mert már a nullára korlátozta Márki-Zay Péter befolyását és "innentől kezdve egy hasznos idiótaként tudják maguk előtt tolni", akivel a "balhét is el tudják vitetni" a voksolás elvesztése esetén.



Mráz Ágoston Sámuel, a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában nyilatkozva úgy fogalmazott, Márki-Zay Péter kijelentéseiből is világossá vált, a jobboldal nem rémeket lát, hanem a valóságot, amikor felhívja a figyelmet arra, hogy Gyurcsány Ferenc irányítja a baloldalt.



Kiemelte, Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelöltsége Gyurcsány Ferenc érdekeinek is megfelel, hiszen egy "egyszemélyes, egyéni politikai vállalkozóról van szó, akit bármikor le tud cserélni", vagy egy választási vereség esetén meneszthet.



A Nézőpont Intézet igazgatója elmondta, nem egészen demokratikus eljárás, hogy a kampányban Gyurcsány Ferenc irányít és valaki más van az előtérben.



A választóknak két valóságos alternatíva közül kellene választania, "most pedig egy valóságos irányító miniszterelnök, Orbán Viktor és egy vándorszínész között kell választani" - fogalmazott.



Mráz Ágoston Sámuel hangsúlyozta, ez nem egyedülálló a magyar politikatörténetben, hiszen "Medgyessy Péter ugyanez a kategória volt, 2002-ben ő volt a vándorszínész és két év után Gyurcsány Ferencék leváltották".



Az elemző kitért arra is, az ellenzék hat pártja közül várhatóan a DK alakíthatja majd a legnagyobb frakciót, és eldöntötték azt is, hogy Márki-Zay Péter egyszemélyes szereplőként indulhat, hiszen nem lehetnek saját emberei, saját képviselőcsoportja a parlamentben.



Minden jel arra utal, hogy az ellenzék választási veresége után Márki-Zay Péter feledésbe merül, és előléphet a baloldal valódi vezetője - tette hozzá.



Mráz Ágoston Sámuel elmondta, Márki-Zay Péter semmiben sem különbözik a többi baloldali politikustól és a 2010 előtt megszokott baloldali programot képviseli.



Kiemelte, komoly gyűjteményt lehet összerakni Márki-Zay Péter "úgynevezett ígéreteiből", vagyis abból, hogy a baloldal jelöltje elítélte a rezsicsökkentést, kinevette a tizenharmadik havi nyugdíjat, és sértegette az időseket. Újabban pedig arról lehet olvasni, hogy az egészségügy privatizálása is a szívéhez közel álló dolog - mondta.



A Nézőpont Intézet igazgatója megjegyezte, Márki-Zay Péternek őszödi beszédet sem kellene tartania, mert a 2010 előtt megszokott megszorító intézkedéseket tulajdonképpen már előre bejelentette.



Az elemző kitért arra is, Márki-Zay Péter sajtósa decemberben nem engedte az újságírókat kérdezni, pár nappal korábban ugyanakkor a magyar miniszterelnök három órán keresztül válaszolt a "legbaloldalibb újságírók kérdéseire" is, és az embernek az volt az érzése, hogy ebben az újságírók fáradtak ki és nem a magyar miniszterelnök, akit "megpróbál megpuccsolni Márki-Zay Péter".