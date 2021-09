Éjszaka akár fagyhat is - Hideg hajnalra ébredünk

Éjszakára az ország nagyobb részén már lecsökken a felhőzet, ám elsősorban a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Duna-Tisza közén maradnak erősebben felhős területek, és ott még előfordulhat további csapadék.

Csütörtökön a reggeli maradványfelhőzet gomolyosodik, illetve máshol is gomolyfelhők-képződnek, amelyek egyes részeken jobban össze is állhatnak, így akár hosszabb időre is eltakarhatják a napot.

A délután második felétől észak felől fátyolfelhőzet sodródik fölénk, amely északkeleten meg is vastagszik. Csapadék nem valószínű.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet szeszélyes területi eloszlásban -1 és +10 fok között alakul, de talajmenti fagy több helyen is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön többnyire 16 és 21 fok között alakul, de északkeleten ennél 1-2 fokkal hűvösebb lehet az idő.