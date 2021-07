Egyszerűsödik az automatikus fizetési könnyítési kérelmek benyújtása

Új kérelemmel bővült az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) kitölthető űrlapok típusa, az AUTRESZ elnevezésű adatlapon már benyújthatók, módosíthatók, visszavonhatók egyes fizetési könnyítési kérelmek. Az új adatlap elsődleges célja, hogy jelentősen egyszerűsödjön a részletfizetési kérelmek ügyintézése.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) online nyomtatványkitöltője, az ONYA használatához nincs szükség semmilyen külső program telepítésére: segítségével egyszerűen, webes eléréssel, akár okoseszközről is, pár koppintással intézhető számos ügy, csupán ügyfélkapus regisztráció kell hozzá. További előnye, hogy a beküldött dokumentumok garantáltan hiba nélkül kerülnek a NAV-hoz, ugyanis az esetleges pontatlanságok már a kitöltéskor, a beküldés előtt kiderülnek.

Az ONYA most már a fizetési könnyítési kérelmek, részletfizetések intézését is jelentősen megkönnyíti. Az alkalmazásba belépve az AUTRESZ-adatlapon a rendszer automatikusan beazonosítja a kérelmezőt, vagy az általa képviselt szervezeteket, személyeket is, ezért ezeket az adatokat külön nem kell beírni.

A kitöltés ezáltal rendkívül egyszerű: pár kattintással benyújtható, módosítható és visszavonható a kérelem. Az adatlapon természetes személyként legfeljebb 1 millió forintra részletfizetést, megbízhatónak minősített adózóként 3 millió forintot el nem érő adótartozásra lehet fizetési könnyítést (részletfizetést vagy fizetési halasztást) kérni.