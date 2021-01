Egyre többen vesznek vasúti bérletet az applikációban

A tavalyi év második félévében havonta 2-2,5-szer annyi elektronikus bérletet vásároltak az utasok a MÁV applikációjában, mint 2019-ben az internetes felületen - közölte a MÁV Zrt. vasárnap az MTI-vel.





A vasúttársaság közleményében azt írták: az applikációban váltott bérletek aránya a koronavírus-járvány idején általánosan csökkenő bérleteladások ellenére is növekedett. Hozzátették: az új internetes Elvira-rendszerrel közös felhasználói fiókoknak köszönhetően megháromszorozódott, és közel félmillióra nőtt az applikációra regisztrálók száma.



Közölték: az elmúlt évben már a MÁV-appban is lehet bérletet vásárolni elektronikus személyi igazolványhoz rendelten vagy az applikációban létrehozott virtuális bérletigazolványhoz csatolva. Tavaly 26 ezernél is több bérletet vettek a MÁV-applikáción keresztül, ami a 2020-ban eladott összes bérlet 3,5 százalékát jelenti.



Az applikációban vásárolt bérletek 59 százaléka tanulóbérlet volt - írták.