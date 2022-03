Egyre nő az autók átlagéletkora Magyarországon

A magyarországi járműállomány még soha nem volt olyan idős, mint jelenleg, és a tendencia további romlását vetíti előre a használt autók árának várható növekedése - hívja fel a figyelmet a Das WeltAuto az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Idézik a Központi Statisztikai Hivatal friss adatait, amely szerint 2021 végére 15 év fölé nőtt a forgalomban lévő személygépkocsik átlagos kora Magyarországon.



Az autóállomány öregedése erőteljes, négy és fél év alatt egy évvel idősödött - emelik ki -, 2017 júniusában ugyanis még 14 év volt a járművek átlagos kora. A magyarországi utakon futó autók között a FIAT-ok átlagéletkora a legmagasabb, 16,9 év, ezt követik a Volkswagenek átlagosan 16,6, az Opelek 16,5 évvel.



Az öreg autók tulajdonosai már kevésbé törődnek a karbantartással, a magyar utakon így gyakran korszerűtlen, rendkívül elhanyagolt járművek közlekednek - mutatnak rá a közleményben. Tóth Péter, a Das WeltAuto Centrum értékesítési igazgatója kifejtette: ezek az autók öt éven belül használhatatlanná válnak, vagy gazdasági totálkárosok lesznek, mert nagyon sokba kerül az olcsón vásárolt, öreg autók tisztességes rendbehozatala.



A Das WeltAuto várakozásai szerint egyelőre nem is javul a helyzet, a piac ugyanis nem tud frissülni. Már csak azért sem, mert a külföldről importált járművek több mint 60 százaléka öreg: a tavaly használtan behozott 132 205 autó 63 százaléka 2012 előtt készült. Eközben pedig továbbra is dübörög a használt autók piaca Magyarországon, tavaly csaknem 820 ezer jármű cserélt gazdát.



A piac frissülését jelentősen akadályozza, hogy az elmúlt két évben az új autók gyártási és kiszállítási ideje jelentősen megnőtt az autógyártóknál a koronavírus-járvány következtében kialakult globális chiphiány miatt. Ez a használt autók árára is óriási hatást gyakorolt, a népszerű modellek akár 15 százalékkal is drágultak 2021-ben, amit sokan már nem tudtak megfizetni, így idősebb járművel kell beérniük.



Egyes elemzők szerint csak 2024-re állhat helyre az új autók piaca, eközben a használt autók ára tovább nőhet 2022-ben Magyarországon, és ezzel a forgalomban lévő személyautók átlagos kora is - jelezték a közleményben.



A Das WeltAuto a Volkswagen konszern márkáit forgalmazó Porsche Hungaria használt autó üzletága, amely 30 márkakereskedésből álló értékesítői hálózattal rendelkezik. A teljes hálózat 2021-ben 7442 gépkocsit értékesített Magyarországon.