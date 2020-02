Duplájára emeli a méhészek támogatását a kormány

Méhcsaládonként ezer forintnyi támogatást kaphatnak a méhészek, ami éppen a duplája az eddigi támogatásnak - mondta az agrárminiszter szombat reggel az M1 aktuális csatornán.





Nagy István közlése szerint eddig 6500 méhész jelentkezett a támogatásra, és reményét fejezte ki, hogy az intézkedéssel elősegíthetik a beporzást, ami mind a nemzetgazdaság, mind pedig az ökoszisztéma miatt nagyon fontos.



Hozzátette, méhek nélkül minden harmadik élelmiszer eltűnne a boltok kínálatából, s ez a tény önmagában jelzi, komolyan kell venni a méhállomány állapotát.



A miniszter kiemelte, mivel a klímaváltozás és a kémiai szerek hatására eltűntek a vad poszméhek, így a házi méhek egyedül maradtak a beporzással, ezért nagyon kell vigyázni rájuk.



Ugyanakkor a méhészek csak a méz előállításával nem tudnak elegendő jövedelemhez jutni, ezért van szükség a támogatásra, amely "kedvet csinál" számukra ahhoz, hogy folytassák a gazdálkodást - mutatott rá.



Nagy István beszélt arról is, hogy a kormány fásítási programjának köszönhetően 2030-ra az ország területének 27 százalékát boríthatja erdő.



Ismertetése szerint a programnak három része van: az első a faültetés, illetve az erdők megújítása, a második a magánerdők tulajdonosainak lehetővé tenni, hogy minél többet ültethessenek, a harmadik az önkormányzatoknak, civil szervezeteknek szóló pályázat, amely összesen 500 millió forintos kerettel terek, parkok, utak fásítását célozza.



A magánerdők tulajdonosai támogatást kaphatnak - hektáronként ötmillió forintot -, ha bükköt vagy tölgyet ültetnek, továbbá jövedelempótló támogatásban is részesülhetnek az erdőültetés után 12 évig - fűzte hozzá.



Kitért arra is, hogy a kormány támogatja az öntözési közösségek magalakulását; az egyszerűsített öntözési törvény lehetővé teszi, hogy jelentősen nőjön az öntözött területek mérete. Rámutatott, 87 500 hektáron öntöznek jelenleg Magyarországon, de arra számítanak, két éven belül ez 200 ezerre, 2030-ra pedig 400 ezer hektárra nő.