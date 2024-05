Derűre egy kis ború: csütörtöktől számíthatunk majd záporra és zivatarra

Napos idő várható gomolyfelhőkkel a jövő hét első felében, 19-25 Celsius-fokos csúcshőmérsékletekkel, majd megnő a záporok, zivatarok esélye - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, ám a délnyugati, nyugati tájak fölé vastagabb felhők is sodródhatnak, a határmentén gyenge csapadék sem zárható ki. A keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19-24 fok között várható.



Kedden derült, napos idő várható, helyenként gomolyfelhőkkel, csapadék nem valószínű, de a keleti szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában 7-12 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti részeken hidegebb lehet. Délután 19-26 fok várható.



Szerdán napos idő valószínű gomoly- és fátyolfelhőkkel, helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A délkeleti, keleti szelet sokfelé élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7-12 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. A csúcsérték 19-25 fok között várható.



Csütörtökön erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve fátyolfelhők mellett több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Szórványosan kialakulhat záporeső, zivatar, nagyobb eséllyel az ország délnyugati, nyugati felén-harmadán. A délkeleti, keleti szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 8-14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet. Délutánra 21-26 fok közé melegszik fel a levegő.



Pénteken az erőteljes gomolyfelhő-képződés, valamint a fátyolfelhők mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet. Többfelé valószínű záporeső, zivatar. A délkeleti szelet sok helyütt erős széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában 9-14, a délutáni órákban 19-27 fok között várható.



Szombaton a gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütésre van kilátás, szórványosan előfordulhat záporeső, zivatar. Többfelé megerősödhet a délkeleti, déli szél. Hajnalban 9-16, a délutáni órákban 21-28 fok valószínű.



Vasárnap erőteljes gomolyfelhő-képződésre, illetve fátyolfelhők mellett több-kevesebb napsütésre is számítani lehet. Több helyen kialakulhatnak záporok, zivatarok, megerősödhet a déli, délnyugati szél. A hajnali 9-16 fokról 21-28 fok közé emelkedik a hőmérséklet.