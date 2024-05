Cukorbetegség: támogatást nyújt a kormány

Ismét támogatásra pályázhatnak az 1-es típusú diabétesszel foglalkozó civil szervezetek - közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szombaton az MTI-vel.



Hornung Ágnes közleménye szerint Magyarországon több ezer gyermek él 1-es típusú cukorbetegséggel; a kormány célja, hogy az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos tudnivalók minél szélesebb körben ismertté váljanak, ezzel is segítve az érintett családokat és közvetlen környezetüket.



A Családokért Felelős Államtitkárság már 5. alkalommal hirdette meg az 1-es típusú diabétesszel kapcsolatos tájékoztatási feladatok támogatását célzó pályázatát: a 100 millió forint keretösszegű kiírásra civil szervezetek jelentkezhetnek július 1-jéig a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő pályázati felületén, a www.nktk.gov.hu oldalon.



Az 1-es típusú diabétesz autoimmun betegség, amelyet nem életmódbeli tényezők idéznek elő, hanem az immunrendszer működésének zavara okozza.



Magyarországon évente 250-300 újabb gyermeket diagnosztizálnak 1-es típusú diabétesszel, ami háromszorosa a 30 évvel ezelőtti számnak és egyben azt is jelenti, hogy ennyivel több gyermek kap időben segítséget cukorbetegsége karban tartásához.



A közlemény szerint a kormány az elmúlt években több intézkedést is hozott a diabétesszel élő gyermekeket nevelő családok támogatása érdekében: egyebek mellett megemelte az inzulinpumpa-tartozékokra, távadókra, szöveti cukor folyamatos mérésére szolgáló szenzorokra, ketonmérő tesztcsíkokra járó társadalombiztosítási támogatást. Emellett 2020 januárjától jogosulttá váltak gyodra, valamint ápolási díjra azok a családok, amelyeknél ez az 1-es típusú diabétesz miatt indokolt.



Az ötödik alkalommal meghirdetett pályázat célja, hogy az 1-es típusú diabétesz jellemzői, a kezelés lehetséges módjai a lakosság széles körében ismertté váljanak, így az érintetteket ne érje hátrányos megkülönböztetés, valamint a lehetőségeik tovább bővüljenek.



A pályázatra olyan civil szervezetek jelentkezhetnek, amelyek alapító okiratukban, alapszabályukban az 1-es típusú diabéteszesekkel kapcsolatban fogalmaztak meg alapfeladatot. A pályázók legfeljebb 30 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek.



Tavaly 23 szervezet nyert el támogatást. Az immáron ötödik alkalommal meghirdetett pályázatnak köszönhetően számos, a gyermekeknek és a családjuknak, valamint az érintettekkel kapcsolatba kerülő felnőtteknek - például óvodapedagógusoknak, tanároknak - szóló kiadvány, tájékoztató anyag jelent meg, valamint számos rendezvény valósult meg, ezzel is segítve az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekeket és családjukat - áll a közleményben.