Csökken a járatok száma, ingyen utazhatnak a helyközi közlekedésben az egészségügyisek

Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók a helyközi közlekedésben - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján.



Schanda Tamás elmondta azt is, a kijárási korlátozással összhangban módosulnak a helyközi közlekedés menetrendjei. Valamennyi helyközi közszolgáltató március 30-tól április 10-éig a tanszüneti napokra érvényes menetrendre áll át, szombaton és vasárnap a szokásos hétvégi közlekedési rend lesz életben. A Volánbusz agglomerációs járatai április 1-je, szerda üzemkezdettől a szombati menetrend szerint közlekednek.



Szólt arról is, Magyarországon nincs áruhiány, és folytatják a fogyasztóvédelmi ellenőrzéseket is.