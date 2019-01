Csizi Péternek adja ki a választási bizottság Hirt Ferenc mandátumát, ő azonban nem veszi át

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) kedden úgy döntött, hogy a Hirt Ferenc halála miatt megüresedett országgyűlési képviselői helyet a Fidesz-KDNP közös listájáról Csizi Péter (képünkön) kapja meg, bár ő írásban jelezte, hogy nem veszi át a mandátumot.

A tavaszi parlamenti választáson a kormánypártok országos listájáról a parlamentbe kerülő Hirt Ferenc tavaly december 6-án hunyt el.



A jogszabály szerint listás mandátum esetén a jelölőszervezet nevezheti meg, kinek kéri kiadni a megüresedett mandátumot az országos lista jelöltjeik közül, ennek hiányában a mandátumot a listán soron következő jelölt szerzi meg.



Mivel a Fidesz és a KDNP a rendelkezésére álló határidőig nem nevezte meg, kinek kéri a mandátum kiadását, az NVB a listán következő, a 87. helyen szereplő Csizi Péternek (Fidesz) adja ki a mandátumot.



Csizi Péter a döntés előtt írásban jelezte az NVB-nél, hogy nem kívánja mandátumát átvenni. Ez a nyilatkozat azonban csak akkor lép hatályba, amikor a képviselő a mandátumot megszerzi, azaz az NVB mostani döntése jogerőre emelkedik.

Csizi Péter korábban - amikor szintén felmerült, hogy egy megüresedett mandátumot ő kapna meg - lapunknak a következőket nyilatkozta:



- Óriási megtiszteltetésnek tartom az országgyűlési képviselőséget, ami Istennek hála kétszer is megadott. Azonban most úgy érzem, pihenésre van szükségem, szeretnék a családommal, a kislányommal is több időt tölteni. Minderre figyelemmel most nem kívánok képviselő lenni - jelentette be a politikus.