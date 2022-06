Csizi Péter: a munka világa mindenkinek szól

A munka világa mindenkinek szól, az nemcsak az egészségeseké - hangsúlyozta a Belügyminisztérium szociális ügyekért felelős helyettes államtitkára pénteken Budapesten.

Csizi Péter az Erfo Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. fennállásának 60. évfordulóját ünneplő, a III. kerületi Folyondár Vasas Sport és Táncközpontban tartott rendezvényen közölte: minden embernek joga van a munka világához kapcsolódni, mivel a munka több, mint pusztán pénzkereseti lehetőség.



"A munka mindannyiunké" - hangoztatta, hozzátéve, hogy "erről szól az Erfo hatvan éve".



A helyettes államtitkár, aki korábban a Kézmű-, Erfo-, Főkefe Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója volt, úgy fogalmazott: "mindvégig azon dolgozunk így egy csapatban (...), hogy minél nagyobb számban tudjanak a piacon és a piachoz közel dolgozni a megváltozott munkaképességű munkavállalók".



Csizi Péter kitért arra is, hogy az 1960-ban alapított Erfo fennállásának 60. évfordulójáról azért most emlékeznek meg, mert az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt nem volt lehetőség együtt ünnepelni.



Nacsa Lőrinc (KDNP) országgyűlési képviselő, a parlament népjóléti bizottságának elnöke a közösségek erősítésének fontosságát is kiemelve arról beszélt, hogy az Erfo nemcsak egy munkahely, üzemek összessége, hanem közösség is.



A kereszténydemokrata politikus jelezte, most kezdődik meg a 2023-as költségvetés vitája az Országgyűlésben. "Elkötelezettek vagyunk" abban, hogy a következő időszakban is biztosítsák azokat a forrásokat, amelyek a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásához szükségesek, és fenntartsák azokat az adókedvezményeket, amelyek megkönnyítik a cégek számára az ő foglalkoztatásukat - fogalmazott. Nacsa Lőrinc további célként jelölte meg a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási arányának további növelését is.



Egyúttal az ukrajnai háborúra utalva közölte: a cégcsoport munkavállalói "sokszorosan" büszkék lehetnek arra, hogy tudnak segíteni a kárpátaljai magyarságnak és az Ukrajnából menekülőknek.



Hatala József korábbi országos rendőrfőkapitány, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) elnöke elmondta: az NBT 2013-as megalapítása óta együttműködik a cégcsoporttal, majd reményének adott hangot, hogy e kooperációt a jövőben szélesíteni is tudják.



A jubileum alkalmából többek között sportprogramokat, szűrővizsgálatokat és koncerteket is tartottak.