Csak a szokásos: ködös éj után borús nap vár ránk
2025. december 09. kedd 19:30
Estétől ismét romlanak a látási viszonyok, éjjel borult, párás, sokfelé ködös időre számíthatunk. A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat.
Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán néhol élénkülhet meg ma a délies szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 fok között valószínű.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 4 és 8 fok között változik, de a kevésbé felhős részeken ennél kissé enyhébb lehet az idő.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Rendkívüli időpontban jön a következő...
- Rangos díjjal ismerték el a PNSZ...
- Kiszámította a KSH, hogyan alakult az...
- A pécsi közélet meghatározó szereplői...
- Sok órával kevesebbet sütött a nap...
- Árokba sodródott, felborult egy autó...
- Köd előtte, köd utána: szerdán is...
- Veretlenül nyerte Baranya...
- A pécsi pályaudvaron decemberben...
- A minimálbérrel együtt a...