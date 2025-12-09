Csak a szokásos: ködös éj után borús nap vár ránk

Estétől ismét romlanak a látási viszonyok, éjjel borult, párás, sokfelé ködös időre számíthatunk. A ködös, rétegfelhős tájakon szitálás előfordulhat.

Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán néhol élénkülhet meg ma a délies szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 4 és 8 fok között változik, de a kevésbé felhős részeken ennél kissé enyhébb lehet az idő.