Borult és esős, de enyhe időjárás lesz vasárnap

Ez várható a hét utolsó napján.



Vasárnap az ország nyugati, északnyugati, északi tájain borult, esős idő várható. Másutt a felhőzet felszakadozása után erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, és a Dél-Dunántúl - Észak-Alföld vonalban elszórtan lehetnek záporok, estig délen zivatarok is. Vasárnap estétől viszont e vonal mentén a záporok mellett már másutt is van esély zivatarra.



A délies szelet szombaton egyre kevesebb helyen, vasárnap viszont ismét többfelé kísérhetik erős, sőt vasárnap a Viharsarokban viharos széllökések is. Vasárnap estétől a Dunántúlon északnyugatira fordul, és megélénkül a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap az ország északnyugati felén 9 és 14, délkeleti felén 15 és 20 fok között valószínű.