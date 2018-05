Ázsiai elefántok érkeztek a Szegedi Vadasparkba

Három ázsiai elefánt (Elephas maximus) érkezett a Szegedi Vadasparkba, a fiatal bikákat az állatkert Angkort, a khmer templomvárost idéző elefántházának átadásán, május 27-én figyelhetik meg először a látogatók - tájékoztatta Veprik Róbert igazgató csütörtökön az MTI-t.



Az állatokat speciális járműveken szállították a csongrádi megyeszékhelyre. Shah Rukh és Shanti, a két tízéves hím egy-egy konténerben érkezett az osnabrücki állatkertből, az ötéves Taru pedig egy ládában tette meg a Hannover és Szeged közti utat.



Az állatok fuvarozását az elefántok szállításában világszerte az egyik legtapasztaltabbnak számító szakember, Roy Smith végezte, rajta kívül a német elefántgondozók is elkísértek az ottani látogatók kedvenceit. Az állatokat megszokott, régi gondozóik hívták ki a szállítóalkalmatosságukból, amelyet ki könnyebben, ki nehezebben hagyott el, de végül estére már valamennyien elfoglalták a saját helyüket az elefántházban. Taru el is kezdett ismerkedni új csapattársaival, akik ormányukkal üdvözölték a fiatalabb állatot.



A Szegedi Vadaspark történetének eddigi legnagyobb, 480 millió forintos beruházással, uniós támogatással felépült elefántháza öt állat tartására alkalmas. Hideg időben az elefántokat a hatméteres belmagasságú belső kifutóban láthatják a vendégek, az épülethez pedig az ország legnagyobb 7 ezer négyzetméteres elefántkifutója kapcsolódik. A tervek szerint később elefánttehenek is érkeznek a Tisza-parti városba, és az állatkert a tenyészprogramba is bekapcsolódik.



Az elefántházban szarvcsőrű madarak és ázsiai kiskarmú vidrák is várják majd a látogatókat.

Képünk illusztráció.