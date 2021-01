Az otthonteremtési program élénkíti a gazdaságot

Újabb szintre lépett a családtámogatás és az otthonteremtés a januártól bevezetett intézkedésekkel, amelyeknek köszönhetően az új otthont keresők mellett azok is segítséget kapnak, akik nem szeretnének költözni - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.







Novák Katalin emlékeztetett: januártól az új építésű ingatlanok értékesítési áfája 27 százalékról 5 százalékra csökkent, azok, akik családi otthonteremtési kedvezménnyel (csok) vásárolnak ingatlant, az 5 százalékos áfát is visszaigényelhetik, a csokkal vásárolt új vagy használt ingatlanok pedig illetékmentesek. Emellett igényelhető a csok többgenerációs otthonok létrehozására, és otthonfelújítási támogatást vehetnek igénybe a legalább egy gyermeket nevelők.



Ezek finanszírozására megvannak a források a költségvetésben - emelte ki a miniszter.



Hangsúlyozta azt is, hogy az otthonteremtési program a családok segítése mellett a gazdaság fellendítéséhez is hozzájárul.

Decemberben négyezerrel többen dolgoztak Magyarországon, mint egy évvel korábban - tette hozzá.Novák Katalin beszélt arról is, hogy 2011-ben 1,23 volt a termékenységi ráta, jelenleg ez az adat 1,56, ami szerinte nagyon jelentős emelkedés.Ezzel szemben például Norvégiában a kétezres évek elején csaknem 2 volt a termékenységi mutató, jelenleg pedig 1,53 - fűzte hozzá.Úgy fogalmazott: sok helyen nem kapják meg a fiatalok azt a támogatást, amellyel családot alapíthatnának, de a magyar kormány igyekszik minden segítséget megadni azoknak, akik gyermeket szeretnének.Így például a kormány mindent megtesz azért, hogy jövőre bevezethesse a 25 éven aluliak szja-mentességét - mondta.Novák Katalin kitért arra is: a koronavírus-járvány okozta helyzetben Magyarországon nagyobb a békesség, mint sok más országban. A miniszter szerint ez azért van, mert "a magyarok jellemzően családközpontúak", és a nehéz helyzet ellenére is jónak tartják, hogy a családjukkal lehetnek.