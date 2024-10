Az időjósok szerint november első hetében havazhat, vége a vénasszonyok nyarának

Miközben a hétvégén még a vénasszonyok nyarát idéző hőmérséklettel búcsúzunk a nyári időszámítástól, hamarosan véget érhet az eseménytelen időjárás. Egy markánsabb lehűlésre is van esély - írja az Időkép .

Már hetek óta anticiklonok betonozzák be a nyugodt, eseménytelen időjárást a Kárpát-medencében, és a hónap végéig nem is számíthatunk másra.

Jövő héten azonban változhat a helyzet, a valószínűségi előrejelzésekben ugyanis egy lehűlés kezd körvonalazódni a november első hétvégéjén, melyhez csapadék is társulhat.

Bár még nagy a bizonytalanság, de úgy tűnik, elbúcsúzhatunk a 15 fok feletti hőmérsékletektől, sőt 10 fok alatt maradhatunk napközben is. Éjjelente pedig sokfelé lehetnek fagyok.

Látható az is, hogy a lehűléssel párhuzamosan megnőnek a csapadékesélyek is november első napjaiban, ami a magasban érkező fagyos levegővel párosulva akár az idei első havazást is meghozhatja, amire magasabb hegységeiben kerülhet sor.

A csapadék mennyisége, idő- és térbeli eloszlása azonban még a hőmérsékletnél is bizonytalanabb, így még semmi sem vehető biztosra. Mindenesetre izgalmas lesz nyomon követni a következő napok előrejelzéseit, melyek egyre tisztább képet adhatnak nekünk a várható változásról.