Az idei év eddigi legforróbb napja volt a szombati

Szombaton volt az év eddigi legmelegebb napja - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap a Facebook-oldalán.



A csúcsértékek országos átlagban 38-39 Celsius-fok között alakultak, a középhőmérsékletek pedig elsősorban az ország délkeleti felében nagy területen meghaladták a 29-30 fokot - emelték ki.



Szombaton azt közölték: Kiskunfélegyházán és Hódmezővásárhelyen volt a legmelegebb. Ezeken a helyeken 41,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel a napi melegrekord is megdőlt.



Vasárnapi bejegyzésük szerint mostanra gyengült a hőség, a hőmérsékletek "jóval visszafogottabbak" az előző naphoz képest, így a legmagasabb fokú figyelmeztetést jelző piros le is került a veszélyjelzési térképről. Ugyanakkor az ország nagy részén továbbra is elsőfokú, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig másodfokú figyelmeztetés van érvényben a hőség miatt.



Az előrejelzés szerint vasárnap a csúcsértékek 30 és 36 fok között várhatók. Késő estére 21 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet.



A meteorológiai szolgálat közlése szerint a következő napokban várhatóan tovább mérséklődik a meleg, de azt írták: "teljesen nem fog megszűnni a kánikula".



Felhívták a figyelmet arra is, hogy az országos tisztifőorvos szerdától eredetileg szombat éjfélig elrendelt harmadfokú hőségriasztását kedd éjfélig meghosszabbította, így továbbra is a legmagasabb fokú hőségriasztás van érvényben.