Április, te bolond! Esőre, viharos szélre és néhol még havazásra is készülni kell

Hidegfront érkezik: többször erős, viharos lesz a szél, keddre mintegy 10 Celsius-fokkal esik vissza a hőmérséklet és néhol havazásra is készülni kell. A hétvégére viszont már melegszik az idő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn túlnyomóan napos, csapadékmentes idő várható elsősorban az északi megyékben gomolyfelhőkkel. Késő délutántól azonban északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, és késő este, kevéssel éjfél előtt a Dunántúl északnyugati részein egyre több helyen várható csapadék; előbb eső, amelyet gyorsan havas eső, majd hó válthat fel. Napközben a szél nagy területen megerősödik, majd az érkező hidegfront mentén késő estétől a Dunántúl északnyugati felén északnyugatira fordul, és viharossá fokozódik. Hajnalban általában mínusz 4 és plusz 1 fok között alakul a hőmérséklet, a Nyugat-Dunántúl egyes részeit leszámítva országos fagy várható, de a fagyzugokban (főleg északi völgyek, Nyírség) ennél 2-3 fokkal hidegebb is lehet. A nappali maximumok 13 és 19 fok között alakulnak.

Kedden a hidegfront csapadékzónája északnyugatról délkelet felé vonul. Legtovább a Tiszántúlon eshet. Eső, havas eső, havazás egyaránt előfordul. A középső országrészben valószínű a legkisebb mennyiség. A hó a nappali órákban olvad is. A szél megerősödik, több helyütt viharossá fokozódik. Hajnalban mínusz 2 és plusz 5, a délutáni órákban plusz 3 és 8 fok közötti értékek lesz a jellemzőek.Szerdán a hosszabb-rövidebb napos periódusok mellett többször erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet. Elszórtan kialakul zápor, hózápor, elvétve zivatar. Sokfelé megerősödik, néhol időnként viharossá fokozódhat a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között várható, de az északkeleti völgyekben ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet plusz 7-11 fok között valószínű.Csütörtökön a rövidebb napos időszakok mellett napközben többször erősen megnövekedhet a felhőzet, majd késő délután, este egyre nagyobb területen kiderül az ég. Elszórtan előfordulhat zápor, hózápor. A szél sokfelé erős, helyenként viharos lesz. A minimumhőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2 fok között várható, de az északkeleti völgyekben ennél hidegebb is lehet. A csúcsérték 7 és 11 fok között alakul.Pénteken és szombaton általában több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. Pénteken helyenként, szombaton sokfelé megerősödik a szél. Pénteken a legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között várható, de az északkeleti völgyekben ennél hidegebb is lehet. A maximumhőmérséklet 9 és 16 fok között alakul. Szombaton a hajnali mínusz 1 és plusz 5 fok közötti értékekről délutánra 14-19 fokig melegszik a levegő.Vasárnap borult lesz az ég és szórványosan előfordulhat eső, zápor. A szél ismét sok helyen megerősödhet. Hajnalban általában 0 és plusz 7, délután többnyire 8 és 14 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az előrejelzésben.