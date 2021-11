Akcióhét: mutatjuk, hányan kapták meg az oltást hétfőn

Egész héten tart az oltási akcióhét; hétfőn majdnem 131 ezer oltást adtak be, több mint 18,5 ezer eddig oltatlan ember jelent meg az oltópontokon az első oltásért és 105 ezren a megerősítő harmadik oltást is megkapták.

Vasárnapig 7 órától 19 óráig a kórházi oltópontokra akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket, akár az első, akár az elmaradt második vagy a megerősítő harmadik oltásra.



Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Azokat, akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, érkezési sorrendben oltják be, aki pedig előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot, elkerülheti a várakozást.