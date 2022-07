A várható kánikulában is biztosítják az ivóvizet

A nyári hőségben jelentősen növekszik az ivóvízigény, erre az időszakra az ivóvízszolgáltatók most is előre készülnek, hogy biztosítani tudják a lakosság számára az egészséges ivóvizet - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) vasárnap a Facebook-oldalán.



A megnövekedett vízigény különösen jellemző a turisztikailag kiemelt térségekben és az agglomeráció azon részén, ahol az ingatlanok és a lakosság száma az utóbbi években ugrásszerűen nőtt - írta a tárca.



A Balaton térségében egy átlagos évközi napon napi 70 ezer köbméter a kitermelt és felhasznált víz mennyisége, egy nyári napon ez 90 ezer köbméterre nő, és tartós hőség idején akár napi 130 ezer köbméter is lehet - jelezték.



A TIM tájékoztatása szerint a szolgáltatók készülnek a következő napokban várható extra ivóvíz-igénybevételre, a vízbázisok megfelelő tartalékkal rendelkeznek. Ha a rendkívüli időjárás miatt mégis korlátozásra kerül sor, akkor a szakemberek alternatív módon, például lajtos kocsival, zacskózott vízzel biztosítják a vízellátást.



A szolgáltatók emellett több helyen párakapuk kihelyezésével is igyekeznek enyhülést nyújtani majd a hőségben - tették hozzá.



A tárca felhívta a figyelmet arra, hogy kánikula idején oda kell figyelni a megfelelő hidratálásra, fontos a rendszeres és bőséges, akár napi 3-4 liter víz elfogyasztása is. A csapvíz a leggyakrabban ellenőrzött termékek közé tartozik Magyarországon, fogyasztása egészséges, ráadásul környezettudatos és pénztárcakímélő választás, jóval gazdaságosabb az üdítőknél.



"Az év minden időszakában, de hőségriadó idején különösen fontos a tudatos, felelős vízfogyasztás, így, ha igazán hideg vízre vágyunk, akkor érdemes a csapvizet nem kifolyatni, hanem inkább hűtőszekrényben hűteni, a locsoláshoz pedig lehetőség szerint esővizet, kútvizet használjunk" - olvasható a TIM bejegyzésében.