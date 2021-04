A teraszok nyitásával az esti kijárási tilalom nem szűnik meg

A teraszok és kerthelyiségek nyitásával az esti kijárási tilalom nem szűnik meg - hívta fel a figyelmet a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a keddi online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert elmondta: amint a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót, Pintér Sándor belügyminiszter, az operatív törzs vezetője a Magyar Közlönyben közzétett közigazgatási határozatban megállapítja, hogy a védőoltásban részesültek száma elérte a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának második fokozatához szükséges létszámot.



Emlékeztetett: ebben a fokozatban a teraszok és kerthelyiségek 5 óra és 21.30 között lehetnek nyitva, a vendégeknek nem kell maszkot viselniük, csak a belső terekben, ahol a megrendelt étel, ital elviteléhez szükséges ideig, valamint a mellékhelyiség használata idejére szabad tartózkodni. Az üzemeltetők és az alkalmazottak azonban a vendéglátóhely teljes területén kötelesek maszkot viselni. Hangsúlyozta: a teraszok és kerthelyiségek nyitásával a kijárási tilalom nem szűnik meg, mindenkinek haza kell érnie 22 óráig.



Kiss Róbert felhívta a figyelmet arra is, hogy a vendéglátóhelyeken a szabályok be nem tartása miatt az üzemeltetők 100 ezer forinttól egymillió forintig, míg a vendégek 5000 forinttól 500 ezer forintig bírságolhatók, és ideiglenesen be is zárathatják a vendéglátóhelyet. Szálláshelyeken lévő étterem és bár csak a szálláshelyen üzleti célból megszállt vendégeket szolgálhatja ki - mondta.



Változatlanul hatályban maradnak a maszkviselési kötelezettségre, a rendezvények tilalmára, a szálláshelyekre, a szabadidős létesítményekre és a felsőoktatási intézményekre vonatkozó szabályok, valamint a kijárási tilalom rendelkezései.