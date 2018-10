A rendszerváltozás nem értelmezhető 1956 nélkül

Az 1956-os forradalom része annak a folyamatnak, amelynek eredménye a rendszerváltozás és az azt követő, harminc éve tartó békekorszak - mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke hétfőn, a Rákóczi Szövetség Műegyemeten tartott október 23-ra emlékező rendezvényén.

A kormánypárti politikus - a nagyrészt határon túlról érkezett diákok előtt tartott - ünnepi beszédében kifejtette, a szuverenitás megszerzésére nem egy pillanatként, hanem hosszabb folyamatként kell tekinteni, ilyen értelemben pedig sem az 1848-49-es, sem az 1956-os forradalom nem tekinthető bukásnak, hiszen előbbi az 1867-es kiegyezéshez, utóbbi az 1989-90-es változásokhoz vezetett, amelyek egyaránt jelentős fejlődést eredményeztek az országnak.



Kiemelte, a napjainkban zajló európai viták is azt bizonyítják, hogy a szuverenitás megszerzése egy folyamat, továbbá azt is, hogy a forradalmakban elért nagyobb fokú függetlenség el is veszíthető, ahogy az történt többször is.



Németh Zsolt (képünkön) szerint a magyar útként is nevezhető kormányzati politika lényege éppen ezért, hogy egyszerre erősítse a szuverenitás külső és belső összetevőit, vagyis növelni tudja az ország nemzetközi mozgásterét és ezzel egy időben segítse a magyar társadalom minél hatékonyabb megerősödését.



A Fidesz politikusa a Kárpát-medencei magyarság belső szuverenitása egyik legfontosabb elemének nevezte a demográfiai helyzet javítását. A magyar kormány ezen a területen érzékelhető elmozdulást ért el az elmúlt években különböző gazdasági ösztönzőkkel és a gyermekvállalás divatba hozásával - tette hozzá Németh Zsolt.



A parlament külügyi bizottságának vezetője kitért arra is, hogy az elmúlt harminc évben folyamatosan bővült a határon túli magyarok szuverenitása, ugyanakkor továbbra is vannak rendezésre váró ügyek, amelyekben a magyar közösségek számíthatnak az anyaország támogatására. Németh Zsolt példaként hozta a kárpátaljai magyarok helyzetét, akiket megnyugtatott, hosszú távon semmi sem fenyegeti magyar kettős állampolgárságukat.