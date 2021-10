A nemzetközi baloldal küzd a nemzeti erőkkel

Az köti össze 1956-ot és 2006-ot napjainkkal, hogy ahogy akkor, úgy most is a "nemzetközi baloldal küzd a nemzeti szuverenista erőkkel" - mondta az Alapjogokért Központ igazgatója vasárnap a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában.



Szánthó Miklós kifejtette, látni kell azokat a mintázatokat, amelyek összekötik '56 október 23-át és 2006. október 23-át, "mindenekelőtt azt, hogy mindkét időszak előtt a kommunisták hazugsággal kerültek hatalomra", továbbá "mindkét eseményt vérbe fojtották, tehát karhatalmi erőkkel verték le azokat, akik szembe mertek velük fordulni".



Kiemelte, szintén hasonlóság, hogy a baloldal - ahogy '56-ban, 2006-ban tette - most is egy bábot készül az ország élére rakni "külső birodalmi segítséggel".



Az elemző megjegyezte, a "nemzetközi párttá szervezett baloldal" zsákutcás politikáját jól mutatja, hogy 2006 óta "Gyurcsánytól Gyurcsányig jutott el".



"Még mindig arról szól a történet, hogy azért küzd a jobboldal, a nemzeti erők, hogy Magyarországnak a döntéshozatalban legyen stratégiai autonómiája" - mondta Szánthó Miklós.



Hangsúlyozta, ebben a küzdelemben valamennyi országban, így Magyarországon is a "nemzetközi neomarxista, liberális, balliberális" erők állnak a másik oldalon, akiknek megvannak a vazallusaik, a helytartóik, Magyarországon ők a "szivárványos, baloldali ellenzéki koalícióban" öltenek testet.



Az Alapjogokért Központ vezetője - Orbán Viktor miniszterelnök október 23-i beszédére utalva - aláhúzta, korábban a kormány óriási harcot vívott ezekkel az erőkkel a rezsicsökkentés megtartásáért és a migráció ügyében, a következő nagy harc pedig várhatóan az "LMBTQ-lobbival és a genderérzékenyítéssel" szemen indul majd.



Szánthó Miklós szólt arról is, Gyurcsány Ferenc kormánypártot bíráló szavai az '56 utáni 60-as, 70-es évekbeli "kommunista frazeológiára emlékeztetnek, amely a kommunista államrend elleni zendülésként próbálta meg beállítani '56 dicsőséges és nemes forradalmát".



Szerinte a mai magyar baloldalt minősíti, hogy még Horn Gyula is tartózkodott attól, hogy '56-os megemlékezésen véleményt nyilvánítson.



"Láthatóan a mai magyar baloldalon már ez a szégyenérzet sincs meg, sőt jól láthatóan megpróbálják valamilyen kendőzetlen hazudozással, nyílt provokációval a valóság ellenkezőjét állítani" - mondta az elemző.



Kiemelte, Gyurcsány Ferenc tizenöt éve azzal próbálkozik, hogy magát egy a társadalmi rendet védő miniszterelnökként állítsa be, de a 2006-os események a magyar jobboldalban annyira mély sebeket hagytak, hogy a mai napig hívó szónak számítanak, hiszen sokan átélték az akkori rendőrterrort.



A baloldal se kiköpni se lenyelni nem tudja Gyurcsány Ferencet - mondta Szánthó Miklós, hozzátéve, "jól látható az, hogy amikor egy báb, vagy előretolt figura megbukik, vagy nem kedvez Gyurcsány Ferencnek az ő szereplése, azt leszedik és odatesznek egy másikat".



"Folyamatosan Gyurcsány az, aki a folyamatokat irányítja, kontrollálja" és ez óriási tehertétel a baloldalnak, mert az összes szereplő érzi, hogy "Gyurcsány Ferenccel tudnak csak előre menni, de Gyurcsány Ferenc egy olyan erkölcsi, morális és politikai tehertétel a baloldal számára, ami gátja is annak, hogy ők morálisan, erkölcsi értelemben megtisztuljanak, ha egyáltalán akarnának ilyet - fogalmazott az Alapjogokért Központ igazgatója.