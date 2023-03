A nemzeti ünnepen erős szél, csapadék és lehűlés várható

A március 15-i nemzeti ünnepen egy hidegfront miatt nagy területen erős, helyenként viharos széllökésekre, csapadékra és erőteljes lehűlésre kell készülni - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán kedden.

Közölték: egy frontálzóna éri el az országot, amelyhez kapcsolódóan országszerte megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugatira forduló szél; elsősorban a Dunántúlon, később északkeleten is van esély 75-80 kilométer/órát meghaladó széllökésekre, főleg a magasabban fekvő részeken.



Hozzátették: a fronthoz kapcsolódóan megnövekszik a csapadékhajlam is. A csapadék folyamatosan kelet felé tolódik a szerdai nap folyamán. A hideg levegő beáramlásával elsősorban a hegyvidéki tájakon, később már síkvidéken is halmazállapotot válthat a csapadék, így havas esőre, hóra is számítani lehet.



Közölték azt is, a front mögött beáramló hideg légtömeg hatására erőteljes lehűlés várható, általában 10, 15 fokkal eshet vissza a hőmérséklet a kedd délutánhoz viszonyítva.



A meteorológiai szolgálat a sok szabadtéri rendezvény miatt mindenkit arra kér, tájékozódjon a várható időjárásról, és kövesse a meteorológiai szolgálat hivatalos veszélyjelzését.