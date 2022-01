A kamatstop miatt 30 milliárd forint marad a magyaroknál

A kamatstopnak köszönhetően 30 milliárd forint marad a magyar családoknál - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter vasárnap a Facebook-oldalára feltöltött videójában.



Kiemelte, hogy a kormány azon dolgozik, hogy megvédje a magyar családokat a világban zajló áremelkedési folyamatoktól. A világpiaci energiaárak ugrásszerű emelkedése ellen véd a rezsicsökkentés politikája, emiatt rögzítették az üzemanyagárakat.



Hozzátette: az infláció azonban elérte a banki kamatokat is. A kamatok emelkedése miatt egy átlagos, változó kamatozású, lakossági jelzáloghitel havi törlesztőrészlete akár 23 százalékkal, 11 ezer forinttal is emelkedhet.



Varga Mihály rámutatott: ettől a többletkiadástól védik meg a családokat azzal, hogy az idei első fél évre ezekre a hitelekre lakossági kamatstopot vezettek be. A tavaly október 27-i szinten rögzítették a kamatokat. A nyilvántartások szerint közel félmillió család élhet ezzel a lehetőséggel, amelyek összesen 30 milliárd forinttal fizetnek kevesebbet a kamatstop révén - mondta.



"2022-ben is azért dolgozunk, hogy visszaszorítsuk a járványt, a családokat megvédjük a járvány gazdasági hatásaitól, és megőrizzük a magyar gazdaság újraindításában elért lépéselőnyt" - fogalmazott a tárcavezető.