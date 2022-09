A hét elején még melegszik az idő, aztán beköszönt az ősz, jön a jelentős lehűlés

A jövő hét elején ismét melegedés kezdődik és késő nyári idő várható, csütörtökön lehet akár 30 fok is. Pénteken azonban markáns lehűlés kezdődik, a hétvégén már csak 20 fok lesz a legmagasabb hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn többnyire napos időre van kilátás gomolyfelhőkkel, számottevő csapadék nem valószínű. Nagy területen megélénkül az északnyugati, nyugati szél, amelyet főleg a Dunántúl keleti felén és a középső megyékben erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.



Kedd hajnalban pára- és ködfoltok képződhetnek, kezdetben gomolyfelhős, napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől fátyolfelhőzet is érkezik, amely délután, este vastagszik. Általában száraz idő lesz, legfeljebb egy-két helyen fordulhat elő a délutáni, esti óráktól jelentéktelen eső, zápor. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A minimumhőmérséklet jobbára 6 és 14 fok között várható, de az északkeleti völgyekben hidegebb is lehet. A maximumok jellemzően 20 és 26 fok között alakulnak.



Szerdán hajnalban pára- és ködfoltok képződhetnek, az ország délnyugati harmadán főleg fátyolfelhőkre lehet számítani, másutt sokfelé vastagabb lehet a felhőzet, kisebb körzetekben azért időnként kisüthet a nap. Az ország északi, északkeleti felén helyenként előfordulhat eső, zápor, egy-egy zivatar. Sokfelé megélénkül, időnként megerősödik a déli, délnyugati szél. A minimum 7 és 17, a csúcsérték általában 23 és 29 fok között várható, de északkeleten 19-22, délnyugaton néhol 30 fokot is mérhetnek.



Csütörtökön a napos körzetek, illetve periódusok mellett inkább közepesen vagy erősen felhős idő lesz a jellemző. Több helyen valószínű eső, zápor, zivatar. Sok helyütt megélénkül, időnként megerősödhet a délnyugati, nyugati szél. A hajnali 11-20 fokról általában 23 és 30 fok közé melegszik a levegő, délen mérhetik a magasabb értékeket.



Pénteken nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Több helyen valószínű eső, zápor, zivatar. Hajnalban a szélvédett, kevésbé felhős részeken ködfoltok képződhetnek. Helyenként megerősödhet a nyugati, majd északnyugati, északi szél. A hajnali 10, 17 fokról többnyire 20 és 26 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de a tartósabban csapadékos vidékeken hidegebb is lehet.



Szombaton felhőátvonulások várhatók, több-kevesebb napsütéssel. Szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. Sokfelé megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban általában 5 és 14, délután többnyire 15 és 20 fok között valószínű.



Vasárnap több-kevesebb napsütés is valószínű, majd észak felől erősebben megnövekedhet a felhőzet. Szórványosan előfordulhat eső, zápor, egy-egy zivatar. Többfelé megerősödik a nyugati szél. A minimum általában 2 és 10, a maximumhőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között valószínű.