A gyerekek jelentik a magyar nemzet jövéjét

Egy nemzet jövőjét a gyermekek jelentik - emelte ki a KDNP frakcióvezetője a vasárnapi gyereknap alkalmából az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Simicskó István, aki egyben Újbuda országgyűlési képviselője, azt írta: édesapaként, férjként, politikusként és kormánypárti frakcióvezetőként minden erejével arra törekszik, hogy a legfiatalabb nemzedék biztonságban és nyugalomban élhessen.

Hangsúlyozta, az elmúlt 10 évben a kormány világszinten is egyedülálló családtámogatási rendszerének köszönhetően lehetővé vált, hogy a családok megerősödjenek, és így stabil környezetben élhessenek a magyar gyermekek.Az otthonok támogatása mellett kiemelt figyelmet kell fordítani a fiatalok nevelésére is - tette hozzá.Felhívta a figyelmet arra: a 21. század folyamatosan bővülő ismeretei mellett a gyermekek akkor válhatnak igazán kiegyensúlyozott felnőtté, ha nemcsak tudásuk gyarapszik, de érzelmileg is fejlődhetnek. Ez a szülők és az oktató-nevelő intézmények együttműködésével valósulhat meg.Fontosnak nevezte, hogy a családok a legfiatalabbaknak átadják azokat az alapvető értékeket, amelyek majd segítik őket a világ kihívásaival szemben, hozzátéve, ugyanakkor a pedagógusok is nélkülözhetetlen készségekkel gazdagíthatják a gyermekeket.Magyarországon kiváló szakemberek segítik a fiatalok oktatását, akik még a járvány alatt is példás helytállásról tettek tanúbizonyságot, s bár az elmúlt időszak mind a szülőket, mind a pedagógusokat sok kihívás elé állította, bebizonyosodott, hogy a fiatalok képzése jó kezekben van - írta Simicskó István.Jelezte: továbbra is azon kell munkálkodni, hogy a gyermekeknek "szilárd alapokon nyugvó jövőt építsünk", ez nemcsak a fiatalok, hanem a nemzet gyarapodásának biztosítéka is.