A falvak kulturális épületei is megújultak az elmúlt években

A kormány már 45 milliárd forintot költött a Magyar falu programban falvak kulturális és közösségi épületeinek fejlesztésére - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szombaton a Veszprém vármegyei Nemesvámoson.



Gyopáros Alpár a település 71 millió forintból megújult közösségi házát megtekintve kifejtette: a kormány már mintegy 2500 közösségi tér, kulturális intézmény felújítását támogatta több mint 40 milliárd forintból, és további 4 milliárd forintból kétezernél is több helyen eszközbeszerzést finanszíroztak.



Veszprém vármegyében a falvak fejlesztésére már 45 milliárd forintot fordítottak a Magyar falu programból, amelynek támogatásaiból Nemesvámos már több mint 300 millió forintot tudott lehívni - tette hozzá a kormánybiztos.



Gyopáros Alpár hangsúlyozta: a falvak fejlesztésekor az ott élők életminőségének javítása érdekében elsődleges cél az alapinfrastruktúra javítása, a bölcsődék, óvodák, iskolák, orvosi rendelők fejlesztése, orvosi eszközök beszerzése, szolgálati lakások biztosítása.



A kormánybiztos a kulturális közösségi szolgáltatásokat nyújtó helyek - közösségi terek, kultúrházak, faluházak - fejlesztését pedig azért nevezte fontosnak, mert az ezekben működő közösségek összetartása jelenti a falvak egyik versenyelőnyét.



Példaként említette a szombaton, már 11. alkalommal megrendezett Vámosi Lencse- és Hurkafesztivál, amelyet a helyi közösségek hoztak létre és rendeznek meg évről évre már hagyományosan.



Ovádi Péter, a térség fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: a kormány proaktívan és innovatívan támogatja a falvakat. Nemesvámos fejlődését méltatva azt mondta: a község iránytű tud lenni más településeknek is.



Sövényházi Balázs, Nemesvámos független polgármestere ismertette: az 1938-ban épült, helyi védettség alatt álló közösségi ház három ütemben, összesen 71 millió forintos támogatással újult meg. Az épületben tíz civil szervezet működik, és a közeli általános iskolának is biztosítanak benne plusz tantermeket a diákok számának növekedése miatt.