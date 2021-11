A baloldal Magyarországra hozná az európai energiaválságot

Hihetetlen nagy energiaválság feszíti Európát és ezt szeretnék Magyarországra is "behúzni" Márki-Zay Péterék, hiszen a "hihetetlen magas rezsiszámláktól" kizárólag a rezsicsökkentés védte meg a magyar családokat - mondta a Fidesz alelnöke a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Németh Szilárd hangsúlyozta: a baloldal miniszterelnök-jelöltjének a rezsicsökkentést bíráló szavai beleilleszkednek abba a sorba, "amit már megszokhattunk", példaként említette erre "Bangónénak a patkányozását".



A kormánypárti politikus kifejtette, a baloldali miniszterelnök-jelölt úgy szeretné hitelessé tenni a mondandóját, hogy elkezdi gyalázni, gúnyolni, pocskondiázni azokat, akik nem értenek vele egyet, vagyis a magyarok nagy többségét.



Szerintem ez megengedhetetlen - jelentette ki Németh Szilárd, hozzátéve: Márki-Zay Péter a gúnyolódáson túl valójában "veretesen beismerte", hogy miniszterelnökké választása esetén a "teljes rezsicsökkentést úgy, ahogy van eltörölné".



Kiemelte, a baloldal 2002-ben azt ígérte, hogy nem lesz gázáremelés, majd mégis tizenötször megemelte a gáz és a villany árát, aminek eredményeként előbbi háromszorosára, utóbbi kétszeresére drágult.



A baloldal mindenben szeretné teljesíteni a brüsszeli elvárásokat, egy olyan energiaunió létrehozását, amelyben az árakat a piac szabályozza - mondta Németh Szilárd.



"Jól látható, hogy ennek mi a következménye Németországban, Ausztriában, ahol idiótábbnál idiótább filmeket forgatnak arról, hogy mit kell majd akkor tenni, ha nem lesz gáz, meg nem lesz villany" - fogalmazott.



Németh Szilárd szerint van egy másik következménye is annak, amit Brüsszel erőltet Európára: a gáz ára ötszörösére, a villany ára kétszeresére emelkedett egy éve alatt, valamint "egekben vannak a benzin- és a gázolajárak".



Nem véletlen az, hogy vannak országok, amelyek szintén alkalmaznák a magyar kormány nyolc éve sikeresen alkalmazott rezsipolitikáját - mondta a Fidesz alelnöke.



Hangsúlyozta, ennek alapja, hogy a kormány úgy tudja megvédeni a családokat és fenntartani az energiaszolgáltatás biztonságát, hogy nem a profitot helyezi előtérbe, hanem a magyar családok érdekeit.



Szólt arról is, amikor 2002-2010 között külföldi kézben voltak az energiaszolgáltatók, akkor azok azért kaptak tizenötször lehetőséget áremelésre, mert azt mondták: "a magyarok nem akarnak fizetni és ezért nekik nincs meg a megfelelő hasznuk".



Németh Szilárd aláhúzta, bár teljes képtelenségnek hallatszik, amiket a baloldal miniszterelnök-jelöltje mond, de szerinte valóban azokat a programokat támogatná, hogy "az emberek cseréljék le kis autókra a családi autójukat, vagy egyáltalán ne is járjanak autóval, tartsanak majd különböző szüneteket a szolgáltatás igénybevételével, nehogy nagyon megterheljék az egész rendszert".



"Volt már ilyen, hadikommunizmusnak is hívták ezt annak idején" - mondta a Fidesz alelnöke.



Németh Szilárd kitért arra is, a főpolgármester "már lebukott" a Városháza-ügyben, miután először "bujkált, majd magyarázkodott, összevissza beszélt", mindent megtett, hogy "terelje a figyelmet erről a hihetetlen korrupciós botrányról, ami átlengi az ő vezetése alatt az egész Városházát".



Elmondta, biztosan nem tud majd megfelelően működni a Városháza-ügy feltárására létrehozott fővárosi vizsgálóbizottság, mert a testület a főpolgármester javaslatára nem hallgathatja meg Bajnai Gordon volt miniszterelnököt.



"Jól látható, hogy mindent el akarnak takarni", de "világos mindenki előtt, hogy mi zajlik a Városházán" - mondta.



Kiemelte, "itt előre lejátszott ügyek vannak, ezekért mindenféle jutalék jár az embereknek, hol 10 százalék, hol 20 százalék" és ugyanebben a rendszerben szerettek volna túladni a Városházán, "ha úgy tetszik a munkahelyükön".



Ez teljesen megdöbbentő, de nem újdonság, hiszen 2010 előtt "Demszkyék és Gyurcsányék ugyanezt csinálták: emlékszünk még a Posta-székház-botrányra, a MÁV-székház-botrányra" - mondta Németh Szilárd.