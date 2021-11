480 forinton rögzíti a kormány a benzin és a gázolaj árának felső határát

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezen a héten is beszámolt a legfrissebb kormányzati intézkedésekről, illetve válaszolt az újságírók kérdéseire. Bejelentette többek között, hogy a kormány november 15-től 480 forintos felső határa lesz a 95-ös benzin és a gázolaj árának.



- Van fegyver a vírus ellen, ez pedig az oltás - mondta Gulyás Gergely. Száz beoltott közül egy ember betegszik meg, ő is lényegesen enyhébb tünetekkel vészeli át a betegséget. Az oltások hatékonysága hat hónap után elkezd csökkenni - hangsúlyozta a miniszter, ezért mindenkinek azt javasolja, hogy vegye fel a megerősítő harmadik oltást.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy november 22-28. között 101 oltási ponton oltási akcióhetet szervez a kormány. Különösen az idősek esetében kell növekednie a felvett harmadik oltások számának.

Az egészségügyi kapacitások bőségesen rendelkezésre állnak - tette hozzá a miniszter, hangsúlyozva, hogy nem kívánják az oltás felvételét kötelezővé tenni Magyarországon.

Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy az egészségügyi dolgozók átoltottsága nagyon jó, sok helyen közel 100 százalék. A tanári érdekképviseletektől azt kérte, hogy a tanárok is legyenek beoltva, korábban a szakszervezetek támogatták a tanárok oltását. A miniszter felhívta a figyelmet arra is, hogy nem lehet megmondani, mikor lesz a negyedik hullám csúcsa.

A rezsiárakról azt mondta, hogy Európában energiaválság van. A földgáz ára 400 százalékkal nőtt egy év alatt, a piaci áramár 100 százalékkal nőtt. Minden európai országban emelkedett a rezsi ára, míg Magyarországon nem - hívta fel a figyelmet.

A háztartások részére fennmarad a rezsicsökkentés - jelentette be a miniszter.

Gulyás Gergely szólt arról is, hogy ugrásszerűen nőtt a benzinár az elmúlt években. Csak négy uniós országban olcsóbb a benzin - tette hozzá. Egyedül Horvátország rögzített felső árat.

A kormány úgy döntött, hogy november 15-től 480 forintos felső határa lesz a 95-ös benzin és gázolaj árának.