Szijjártó: ennek a háborúnak nincs megoldása a csatatéren

Be kellene végre látnia mindenkinek: ennek a háborúnak nincsen megoldása a csatatéren! Ott csak a halottak vannak! - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.





A bejegyzés szerint nekiestek az ukrán politikusok Orbán Viktornak azok után, hogy a miniszterelnök ismét kiállt a béke mielőbbi megteremtése mellett.



"Nincs ebben semmi új. A békepárti politikusoknak rendre támadásokkal, kritikákkal kell szembesülniük. Mi viszont akkor sem adjuk fel! Továbbra is kitartunk amellett, hogy a legfontosabb feladat most: az emberéletek mentése" - írta Szijjártó Péter.



Hozzátette: minél tovább tart a háború, annál többen halnak meg. "Minden egyes háborúval töltött nap emberek százainak vagy ezreinek (ki tudja ezt megmondani pontosan?) halálával jár. Ennyi újabb szétszakított család, ennyi újabb árván maradó gyermek".



"Be kellene végre látnia MINDENKINEK: ennek a háborúnak nincsen megoldása a csatatéren! Ott csak a halottak vannak! A megoldás a tárgyaló asztalnál van! Ott lehet életeket menteni Itt lenne az ideje!!!" - fogalmazott a külgazdasági és külügyminiszter.