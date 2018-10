Robbanószerkezetet találtak Soros György házánál

Robbanószerkezetet találtak hétfőn délután Soros György házánál a levélládában - jelentette internetes oldalán a The New York Times című napilap.

A rendőrség közölte: a robbanószerkezet nem lépett működésbe, azt semlegesítették.



Az incidens Sorosnak a New York államban, a Bedfordhoz közeli Katonah településen lévő házánál történt.



"A ház egyik alkalmazottja nyitotta ki a csomagot, és azonnal beazonosította, hogy robbanószerkezet van benne. A csomagot kivitte a közeli erdős részhez és kihívta a bedfordi rendőrséget - olvasható a rendőrségi közleményben.



Soros György nem tartózkodott otthon.



A rendőrség közölte: az ügyet átadta a Szövetségi Nyomozó Irodának (FBI), az FBI azonban nem kívánta kommentálni a történteket.



A The New York Times megjegyezte: az üzletember gyakran adományoz demokrata párti jelölteknek és a lap által progresszívnak nevezett ügyek számára.



"Aktivizmusa miatt konzervatív csoport gazemberként tekintenek rá és céltáblája antiszemita rágalmazásoknak is" - írta a The New York Times.