Pokollá teszik a délvidéki magyarok életét a migránsok

A kormány a közösségi oldalán közzétett , A migránsözön élhetetlenné tette a magyarlakta szerbiai falvakat című videóban mutatja be, hogy mi zajlik Horgoson és a magyar határtól öt kilométerre, egyben azt írták: "Magyarország megvédi a határait!".



A kormány Facebook-oldalán szombaton megjelent videóban elhangzik: az embercsempészek fegyverrel akadályozzák meg, hogy az ott lakók megközelítsék a helyi erdőt.



Goran Baticina, aki Palicson él és méhészettel foglalkozik, azt mondta a kamera előtt, hogy az elmúlt évben talán egy nap volt, amikor nem hallatszott lövöldözés a környéken, egyébként a fegyverropogás a délutáni órákban folyamatos volt az erdőben.



Hozzátette, hogy az utóbbi időben az embercsempészek Kalasnyikovokkal és "bombákkal" felszerelve, szabadon sétáltak, és ha a heyiek megpróbáltak bemenni az erdőbe, útjukat állták, és azt mondták nekik, hogy "ez itt már Afganisztán".



A videó szerint három halottja volt a legutóbbi lövöldözésnek, és több száz szerb rendőr vonult ki a magyar határhoz, ahol 4500 migránst fogtak el.



Egy idős, magyarajkú nő arról beszélt: olyan sokan voltak a migránsok, hogy "katasztrófa volt az életük" emiatt. Az illegális bevándorlók több házat is megrongáltak a faluban, amiket ezért le kellett bontani.



A nő később a stábnak megmutatta a kertje közelében lévő magyar határkerítést, amiről úgy fogalmazott: "ez Magyarország, be van kerítve, úgyhogy oda nem bírnak átmenni".



A videóban megszólaló másik férfi elmondása szerint a migránsok 17-40 év körüli férfiak, akik mindent megrongálnak, minden lécet leszaggatnak és eltüzelnek.



Hozzátette, hogy "pillanatnyilag nyugalom van, de bizalom nincs arra, hogy mikor fog ez megváltozni".



Elhangzott az is, hogy az illegális bevándorlók elloptak egy birkát, amit az egyik udvarban "feldolgoztak" és birkavérrel "meggyalázták" a helyi házakat.



A férfi úgy fogalmazott: "jön egy rakat idegen, nem tudod mit akar, nem tudod, hogy beszél, más kultúrával rendelkezik, más az értékrendje, és nem kérdez, hanem zúz".



"Ez szinte háborús helyzet volt, és az embert önkívületi állapotba hozta. Egyszerűen kiszorítottak a saját életteredből" - fogalmazott egy helyi férfi a kamera előtt.



Egy harmadik férfi szerint Majdányon házakat gyújtottak fel migránsok, akik nagyon sokan voltak, "tízszerese, mint a falu lakossága".



Hozzátette, hogy állítólag most is lehetnek migránsok a környéken, de a rendőri fellépés miatt nem mernek mutatkozni.