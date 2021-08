Orbán Viktor Rómában: ellen kell állni a migrációnak

Orbán Viktor Rómában megbeszélést folytatott Giorgia Melonival, az olasz Fratelli d'Italia párt elnökével; a tárgyaláson szóba került az európai jobboldal helyzete és az újból erősödő migrációs veszély is - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke szombaton.



A két pártelnök kifejtette: közös céljuk az, hogy újra a jobboldal legyen a legnagyobb politikai erő Európában.



A találkozón - amelyen Novák Katalin, a Fidesz nemzetközi ügyekért is felelős alelnöke is részt vett - szóba került az afganisztáni összeomlás miatt várható migrációs nyomás témája. Egyetértettek abban, hogy a tömeges befogadás nem megoldás, a segítséget kell odavinni, nem a bajt idehozni.



Az európai országoknak a több irányból is erősödő migrációs nyomásnak a szárazföldön és a tengeren is ellen kell állniuk - ismertette a megbeszélésen elhangzottakat Havasi Bertalan.