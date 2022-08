Orbán dallasi beszédére szinte az egész világ felfigyelt

A világ "baráti és Orbán Viktorral ellenséges" része is felfigyelt a miniszterelnök dallasi, a CPAC-konferencián mondott beszédére - értékelt a Nézőpont Intézet vezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Mráz Ágoston Sámuel összegzése szerint a magyar kormányfő beszédének egyik fontos üzenete, hogy sikeres konzervatív politika érdekében a jobboldali politikusok ne a liberálisok elvárásaihoz igazodjanak.



Ugyancsak a dallasi beszéd fő üzenetének nevezte, hogy az amerikai konzervatívok és a nemzetben, családban hívő magyar, valamint európai konzervatívok egyesítsék erejüket a "liberális hegemónia" legyőzése érdekében.



Mráz Ágoston Sámuel elmondta: Orbán Viktor beszédében a migrációt, családpolitikát és a genderideológia elleni küzdelmet, valamint a közbiztonságot és az adópolitikát emelte ki, ezek a témák a választásokon a többség megnyerésére pályázó amerikai konzervatívoknak, a republikánusoknak is tanulságosak lehetnek.



A Nézőpont Intézet vezetője úgy vélte, hogy a magyar miniszterelnök dallasi szavait a "párhuzamok keresése" és az "egyensúly fenntartása" jellemezte.



A stabilitás és az újraválasztási sikerek sorozata bizonyítja azt, hogy Orbán Viktor sikeres és a társadalom többsége által támogatott politikát folytat - mondta, azt is jelezve, hogy csupán egy felelős politikus, egy államférfi képes arra, hogy "a pőre érdekek mellett az értékeket is képviselje".



"Bizonyos értelemben egy nemzetnek érdeke lehet bizonyos értékek védelme" - fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel.



Kijelentette, a migráció elleni küzdelem és a családok védelme Magyarországon "nemzeti érdek és nemzeti érték", az amerikai konzervatívok pedig erről hasonlóan gondolkodnak.



Arról, hogy Orbán Viktort amerikai látogatása alatt Donald Trump volt amerikai elnök a saját birtokán fogadta, Mráz Ágoston Sámuel azt mondta: a két politikus közötti, az eszmei és politikai gondolkodás síkján lévő szövetség a gyakorlatban is megvalósulni látszik, a találkozó ennek a jelképe volt.



Úgy értékelt: ha Donald Trump ismét indul az amerikai elnöki székért, akkor a két politikus közötti kapcsolat "nemcsak egy történelmi értékű barátság, hanem a jövő szövetsége lehet".