Novák Katalin is részt vesz a csíksomlyói zarándoklaton

Novák Katalin is részt vesz a legnagyobb magyar zarándoklaton Csíksomlyón: a köztársasági elnök a papságot és világi vezetőket közrefogó, székelyruhás fiatalok által kifeszített hagyományos kötélkordon jelképes oltalmában érkezett szombaton a szabadtéri Hármashalom-oltár elé, ahol helyi idő szerint fél egykor (Magyarországon 11.30-kor) kezdődik a pünkösdi búcsú hagyományos szentmiséje.



A magánlátogatáson Erdélyben tartózkodó magyar államfő - közösségi oldalán közzétett bejegyzése tanúsága szerint - útközben a "legnagyobb székely", Orbán Balázs sírjánál is fejet hajtott.



A Csíkszeredai Márton Áron Főgimnáziumtól a Csíksomlyóra vezető Szék útján Novák Katalin is a búcsúsok százezrei között zarándokolt a csíksomylói kegytemplomhoz, majd onnan - immár a kordonban - a Kis- és Nagysomlyó közötti hegynyeregre.



A Csíkszeredával összenőtt Csíksomlyóra vezető utakon órákon keresztül hömpölygött a tömeg szombat délelőtt. Az esőre hajló, borús időben, egyházi zászlók, magyar és székely lobogók és települészászlók százai alatt kaptattak fel az emberek a Nyeregbe.



A környező székely falvakból többnyire gyalogosan érkeztek a hajnalban - vagy már napokkal korábban - útnak indult, úgynevezett keresztalják, vagyis kereszt alatt vonuló, templomuk zászlója és a településnevet jelző felirat mögé felsorakozó csoportok. Erdély, a Kárpát-medence és a nagyvilág számos más pontjáról is érkeztek gyalogos, lovas, szekeres búcsúsok.



Magyarországról idén három különvonat hozta a zarándokokat, a Csíkszeredába vezető országutak a város bejáratainál buszok százainak ideiglenes parkolójává váltak. A székelyföldi megyeszékhely a pünkösdi búcsú idején lakosságának tízszeresét fogadja: a 35 ezer lakosú városba ilyenkor évről évre mintegy 300-350 ezer zarándok érkezik. A Csíksomlyóra vezető utakat ilyenkor lezárják a járműforgalom elől, idén - a zarándokok biztonsága érdekében - már a szekerek sem vonulhattak fel a hegynyeregre.



A reggeli órákban még százméteres tömött sorban várakoztak a hívők arra, hogy bejuthassanak az csíksomlyói kegytemplomba, a félezer éves, csodatevőként tisztelt Mária-szobor elé. Közben a Szék útján összefüggő embertömeg özönlött a kegytemplom felé. A zarándokok feliratokkal, zászlókkal és kitűzőkkel jelezték, hogy Kárpát-Medence mely települését képviselik Nyitragesztétől Máriapócsig, Kiskunhalastól, Gyergyószentmiklósig. A fiatalok közül sokan székely népviseletbe, vagy cserkészegyenruhába öltöztek.



A csíksomlyói pünkösdi búcsú idei mottója - "Üdvözlégy, ki szűz lévén templommá lettél!" - Assisi Szent Ferenc egyik imájából származik. Azért választották, mivel idén 800 éve, hogy a ferences rend megkapta a működéséhez az írásos pápai megerősítést.



A szabadtéri szentmise főcelebránsa Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, ünnepi szónoka Urbán Erik, az erdélyi ferences rendtartomány provinciálisa lesz.



A csíksomlyói Hármashalom-oltárnál bemutatandó pünkösdi szentmisét - miként harminc éve minden alkalommal - a magyar közmédia élőben közvetíti a Duna televízióban. Erdélyben a Mária Rádióban, interneten pedig a csíksomlyói kegyhely honlapján is élőben követkető a szentmise.