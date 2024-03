Mezőgazdaság: újabb afrikai országgal üzletelhetünk

Egy mezőgazdasági együttműködési megállapodás megkötése tovább erősítheti hazánk agrárkapcsolatait Ugandával és megnyithatja az utat a befektetők előtt az afrikai országban - közölte Nagy István tárcavezető, aki Bright Kanyontore Rwamirama állattenyésztésért felelős államminiszterrel egyeztetett szombaton Kampalában az Agrárminisztérium (AM) szombati közleménye szerint.



Az AM azt közölte az MTI-vel, a tárcavezető a megbeszélésen arra hívta fel a figyelmet, hogy Uganda komoly lehetőségeket kínál a magyar agrárium és vállalkozások számára. Az afrikai ország banán-, kávé- és kakaótermesztése a világ élvonalába tartozik, a feldolgozóipart azonban tovább kell fejleszteni. A növekvő népesség miatt pedig a mezőgazdaság termelési hatékonyságát is javítani szükséges.



Hazánk éppen ezért kész tapasztalatait megosztani partnerével. Egy mezőgazdasági együttműködési megállapodás aláírása pedig Magyarország és Uganda között ezt a folyamatot erősítheti - tette hozzá.



Nagy István arról is beszélt a közlemény szerint, hogy korábban félbemaradt egy akvakulturális projekt, amelyet mindenféleképpen szeretnének befejezni. Emellett pedig további lépéseket szeretnének tenni a tudományos és oktatási együttműködések területén, melyekből mindkét ország profitálhat.



A nap folyamán a tárcavezető Kampalában a Kyambogo Egyetem rektorával felsőoktatási kérdésekről egyeztetett - írták.



A miniszter arra emlékeztetett, hogy az oktatási intézménnyel már sikeres agrár-szaktanácsadó tréningeket valósított meg Magyarország. A képzések azért voltak eredményesek, mert ugandai és magyar szakemberek egyaránt részt vettek az oktatásban. A program a tudásátadást, a családi kisgazdaságok élhetővé tételét és jövedelmének növelését, a vidéken megmaradás támogatását, az agrár-biológiai sokféleség fenntartását és az éghajlatváltozás hatásainak csökkentését is magában foglalta.



Nagy István szerint további hangsúlyt kell fektetni közös kurzusok és PhD-képzések indítására, a hallgatói ösztöndíjak támogatására és a szakemberek cseréjére is.



"A klímaváltozás egyre nagyobb kihívásokat jelent a világ számára, ezért hazánk szeretné megismerni az afrikai ország tapasztalatait, hogy megfelelő tudományos és gyakorlati válaszokat tudjunk adni a szélsőséges időjárás okozta nehézségekre. Ehhez jó alapot kínálhatnak a tudományos együttműködések is" - húzta alá az agrártárca vezetője.