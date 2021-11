Lezárják egész Ausztriát, kötelező lesz az oltás

Ausztriában a koronavírus terjedése miatt hétfőtől ismételten teljes lezárást rendel el a kormány, 2022. február 1-jétől pedig kötelező lesz a védőoltás az országban - jelentette be pénteken közös sajtótájékoztatóján Alexander Schallenberg szövetségi kancellár, Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter, valamint Günther Platter tiroli kormányzó és Michael Ludwig bécsi polgármester.

A bejelentés értelmében hétfőtől a következő intézkedések lépnek életbe:

- a beltéri közösségi helyeken mindenhol kötelezővé teszik a maszkviselést;

kijárási tilalom lép életbe;



- a munkahelyeken - ha lehetséges - home office-ban kell dolgozni;



-az iskolák és az óvodák nyitva maradnak, de az intézményekben is kötelező lesz a maszkviselés. Viszont a szülőknek nem muszáj iskolába küldeniük a gyerekeket, a tanároknak pedig biztosítaniuk kell, hogy a diákok otthoni tanulás esetén se maradjanak le.

Az osztrák kancellár, Alexander Schallenberg elmondta, hogy a lezárást tíz napra vezetik be, majd legfeljebb újabb tíz nappal meghosszabbíthatják, de az oltottak és a gyógyultak számára a most bevezetett korlátozások legkésőbb december 13-án véget érnek.

A fentiek mellett 2022. február elsejétől kötelezővé teszik mindenki számára a védőoltás felvételét.

„A védőoltás az egyetlen megoldás" - indokolta a döntést a kancellár, aki szerint az otlásellenes álhíreknek is köszönhetően sokan nincsenek beoltva. A politikus szerint csak az oltásoknak köszönhetően léphetünk ki a járvány okozta ördögi körből, hiszen a vírus velünk marad. Hangsúlyozta, hogy azért is fájó, hogy sokan nem oltották be magukat, mert rendelkezésre áll elegendő oltóanyag.

Az országos zárlat alatt az állampolgárok a következő okok miatt hagyhatják el lakóhelyeiket:

- munkába járás,



- alapvető szükségletek kielégítése, például vásárlás,



- egészségügyi szolgáltatások igénybevétele miatt,

- szabadidős tevékenység.

„Lesz egy ötödik hullám, ha nem vigyázunk, megjelenhet a vírus egy másik változata is" - hangsúlyozta Wolfgang Mückstein osztrák egészségügyi miniszter, aki egyben ismételten felhívta a lakosságot, hogy oltassák be magukat, és vegyék fel az emlékeztető oltásokat.