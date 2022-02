Kína is segíti a koronavírus eredetének kutatását

A szorosabb együttműködés szükségességéről egyeztetett a koronavírus eredetének feltárását célzó vizsgálatok terén az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója Pekingben.



Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz első alkalommal látogatott Kínába 2020 januárja óta, amikor az első Covid-19-es esetekről szóló kínai jelentések nyomán Hszi Csin-ping kínai elnökkel egyeztetett a járvány kezeléséről.



A WHO főigazgatója ezúttal a téli olimpiai játékok megnyitójára érkezett Pekingbe, ahol szombaton Li Kö-csiang kínai miniszterelnökkel folytatott megbeszélést. Tedrosz a Twitter-oldalán szombaton közzétett bejegyzésben közölte, hogy a megbeszélésen egyebek mellett a szó esett a védőoltások egyenlő elosztásához szükséges komoly erőfeszítésekről, valamint arról a célkitűzésről, hogy idén 70 százalékra növeljék a világ népességének átoltottságát. Egyeztettek továbbá a Covid-19 eredetének feltárását célzó, tudományos módszereken és bizonyítékokon alapuló vizsgálatokhoz szükséges, szorosabb együttműködésről.



A WHO főigazgatóját szombaton Vang Ji, kínai külügyminiszter is fogadta. A kínai külügyminisztérium közleménye szerint Tedrosz méltatta Kína a világnak nyújtott támogatását a járvány elleni küzdelemben és szorosabb együttműködést ígért Kínával a közegészségügy terén.



A kínai külügyminiszter elmondta: Kína több mint 2,1 milliárd adag koronavírus elleni oltóanyagot biztosított a világ több mint 120 országa és nemzetközi szervezete számára. Hozzátette: Kína támogatja a WHO globális oltási stratégiáját és készen áll arra, hogy együttműködjék a szervezetekkel annak érdekében, hogy a fejlődő országok számára is elérhetővé tegye a védőoltásokat.