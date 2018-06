Ingyenjegyet lehet nyerni Beyoncé és Jay-Z koncertjeire

Jótékonykodással ingyenjegyet lehet nyerni Beyoncé és Jay-Z amerikai zenészházaspár On The Run II turnéjának európai koncertjeire.



Az október elejéig tartó európai és észak-amerikai turné szerdán kezdődik a nagy-britanniai Cardiffban.



A sztárpár a The Prince's Trust és a Global Citizen karitatív szervezetekkel összefogva jutalmazza a turné koncertjeire szóló szabadjeggyel azokat az európai rajongókat, akik "jószívűek, jótékony célra adakoznak vagy jócselekedetet hajtanak végre".



Beyoncé tudja, mennyire fontos megadni a jobb jövő esélyét a nehezebb helyzetű fiataloknak - közölte a Károly walesi herceg alapította The Prince's Trust, amellyel az énekesnő már 2014-es turnéja során is együttműködött. Jótékony céllal VIP-jegyre is lehet licitálni az idei európai turné legtöbb állomásán.



Az amerikai énekesnő BeyGood/Do Good nevű kezdeményezésének célja, hogy főleg a helyi közösségek javát szolgáló emberbaráti tevékenységre ösztönözze rajongóit.



Beyoncé ösztöndíjat alapított afroamerikai fiatalok egyetemi továbbtanulásának támogatására és segítette a Harvey hurrikán utáni újjáépítést is.