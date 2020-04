Hazugságokat terjesztenek a magyar koronavírus-törvényről

Csúsztatásokat, hazugságokat, álhíreket terjesztenek a magyar "koronavírus-törvényről" - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebook-oldalán.





Szijjártó Péter (képünkön) azt írta: pénteken újra átbeszélték az EU-tagországok külügyminiszterei a koronavírus miatt kialakult helyzetet. Úgy fogalmazott: "most már csak 27-en vagyunk, de nyugodtan odatehettünk volna egy huszonnyolcadik széket is a virtuális asztal köré - a képmutatásnak".

Kifejtette: "mantraszerűen" hangzottak el az "egység", a "Team Europe", az "EU-t közel kell vinni az emberek szívéhez" és az "együtt erősebbek vagyunk" kifejezések, miközben - emelte ki -, "számos kolléga egész héten önfeledten terjesztette a magyar koronavírus-törvényről szóló hazugságokat, csúsztatásokat, álhíreket".Szijjártó Péter azt írta: mindezt természetesen pénteken a szemükre vetette. Megkérte őket arra, hogy először olvassanak, aztán beszéljenek. A miniszter szerint ugyanis nyilvánvaló, hogy egyikük sem olvasta el a törvényt, mielőtt nyilatkozott róla. Pedig - mint megjegyezte -, az nem hosszú: három oldal, és minden "aggodalmukra" ott van benne a válasz.Azóta több külügyminiszter is felhívta Szijjártó Pétert. Azt írta: jól elvitáztak, megmondta mindegyikőjüknek, elküldi a törvényt, hogy olvassák el, "utána több értelme lesz beszélni, ha kell még egyáltalán".Szijjártó Péter mindemellett azt hangsúlyozta: Európa-szerte ezernél is többen halnak bele naponta a világjárványba, tízezrével fertőződnek meg emberek, s mindeközben a finn, osztrák, görög, német, dán, luxemburgi, holland és svéd miniszterelnök, miniszterek, pártelnökök nem ezzel foglalkoznak, hanem azért "aggódnak", hogy ki dönt a veszélyhelyzet végéről Magyarországon."Ha nem éppen egy világjárvánnyal küzdenénk, akkor azt mondanám: szánalmas" - értékelt a miniszter, hozzátéve: "viszont most, hogy éppen egy világjárvánnyal küzdünk, inkább riasztónak tartom".