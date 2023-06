Elhunyt az Életrevalók című filmet ihlető arisztokrata

Hetvenkét éves korában elhunyt Philippe Pozzo di Borgo francia üzletember, akinek az élete ihlette az Életrevalók című nagy sikerű filmet - közölték a vígjáték rendezői péntek este az AFP francia hírügynökséggel.



A 2011-ben készült film egy baleset folytán teljesen megbénult párizsi arisztokrata igaz történetén alapul, akinek a sorsát teljesen megváltoztatja új gondozója, aki kilátástalanul hátrányos helyzete dacára talpraesettségével és humanitásával visszaadja a férfi életkedvét. A bénulás miatt kerekesszékbe kényszerült milliárdos és a segítségére felvett börtönviselt fekete férfi barátságának történetéből The Upside címmel egy amerikai változat is készült 2019-ben.



Eric Toledano - aki Olivier Nakache-sal közösen rendezte az Életrevalókat - az AFP-nek elmondta: Philippe Pozzo di Borgo a marokkói Marrákesben halt meg csütörtök este.



"Halála ledöbbentett, de főleg hatalmas szomorúsággal töltött el, mert a barátságunk hihetetlenül hosszú volt" - mondta a rendező.



A Francois Cluzet és Omar Sy főszereplésével készült kultuszfilmmé vált alkotást Franciaországban csaknem 20 millióan látták a mozikban. A vígjátékot ötven országban mutatták be, s hatalmas sikerrel söpört végig egész Európán, mielőtt elkészült az amerikai változata Bryan Cranstonnal és Kevin Harttal.



Az 1951. február 14-én Tuniszban született Philippe Pozzo di Borgo egy korzikai nemesi családból származott, s a Champagne Pommery pezsgőház igazgatója volt, mielőtt 1993-ban siklóernyőzés közben történt balesete következtében nyaktól lefelé lebénult. A 2001-ben publikált Második nekifutás című regényében írta meg valószerűtlen találkozását a fiatal, külvárosi arab bevándorlóval, Abdel Yasmin Sellou-val, akivel éveken át egymás támaszai lettek. Az arisztokrata a bevándorló otthoni ápolója segítségével gyógyult meg a depressziójából.



Omar Sy a filmben nyújtott játékával elnyerte a legjobb férfi alakításért járó César-díjat, s azóta az egyik legnépszerűbb színésznek számít hazájában.



"Örökre a szívünkben maradsz" - búcsúzott a filmsztár az Instagramon Philippe Pozzo di Borgótól.