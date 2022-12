Deutsch: hazudik a brüsszeli bürokrácia

Deutsch Tamás szerint a brüsszeli bürokraták minden eszközzel rá akarják kényszeríteni az akaratukat a magyar emberekre a szankciók, az illegális bevándorlás elfogadása és a gyermekvédelmi törvény megváltoztatása ügyében.



A Fidesz európai parlamenti képviselője a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában ezzel magyarázta, hogy bár Magyarország mind az általa tett 17 vállalást maradéktalanul teljesítette, az Európai Bizottság mégis ugyanazt a büntetést javasolja az Európai Tanácsnak, mint a folyamat elején.



A fideszes politikus rámutatott: nem a 17 vállalás teljesítésével vagy a jogállamisággal van gondja a bizottságnak, hanem azzal, hogy a bevándorlás, a szankciók és a gyermekvédelmi törvényt illetően a brüsszeli bürokrácia erőszakos törekvéseit nem hajlandó Magyarország elfogadni.



Guy Verhofstadt belga liberális európai parlamenti képviselő felvetéséről, miszerint minden alkalommal el kell venni a Magyarországnak járó forrásokat, ha ellenkezik az unióval hazánk, azt mondta: ezzel, túl a vérlázító tartalmon, ismét jelét adta, hogy "tőről metszett magyargyűlölő". Egyértelművé tette: szó sincs arról, amit évek óta hazudik a brüsszeli bürokrácia, hogy az európai értékekről, a demokrácia védelméről lenne szó, amikor a lengyelekkel, magyarokkal, románokkal, bolgárokkal, horvátokkal szemben lépnek fel vagy bármi probléma lenne a jogállamisággal. Arról van szó, hogy mindaddig, amíg ezek az országok nem engednek, amíg a brüsszeli bürokrácia nem tudja rájuk erőltetni az akaratát, addig ezeket az országokat, - és elsősorban Lengyelországot és Magyarországot - Brüsszel büntetni fogja.



Deutsch Tamás rámutatott: nem kevesebbről van szó, mint egy politikai közösség, az Európai Unió családján belüli erőszakról, márpedig a családon belüli erőszak az egyik legdurvább bűncselekmény. Itt egy "politikai galádság" történik, minden eszközzel a brüsszeli bürokraták rá akarják kényszeríteni az akaratukat a magyar emberekre és mindezt úgy teszik, hogy a fenti kérdésekben messze a párthovatartozáson túlmutató nemzeti egység létezik.



A magyar emberek 85-90 százaléka ért egyet azzal, hogy Magyarország mondjon nemet az illegális migrációra, védjék meg a határokat és tartsák fenn a gyermekvédelmi törvényt, és utasítsák el a katasztrofális következményekkel járó szankciókat - sorolta.



Összegzése szerint a bizottság mellébeszél, Guy Verhofstadt pedig kimondja, mi a valóság: amíg a brüsszeli bürokrácia nem tudja az akaratát a magyarokra kényszeríteni, addig a magyarokat büntetni kell. Eddig nem tudta rákényszeríteni, és a következő hónapokban, esztendőkben sem lesz ebben a helyzetben - rögzítette Deutsch Tamás.



A fideszes politikus kitért arra is: Brüsszel több mint tíz év óta minden elképzelhető és elképzelhetetlen feltételt meghatározott Románia és Bulgária schengeni csatlakozása kapcsán. A két ország jóképet vágott ehhez és teljesítette az összes feltételt. Majd a legutolsó pillanatban jön "két beképzelt, pökhendi, arrogáns, nyugati tagállam" és úgy dönt, habár minden létező feltételt teljesítettek, mégis nemet mondanak a schengeni csatlakozásukra, gyakorlatilag átverik, becsapják a hozzájuk hasonló, egyenrangú román és bolgár uniós polgárokat.



Egyszer és mindenkorra elég volt ebből az arrogáns, lekezelő, pökhendi, a történelemből ismert gyarmattartói, nyugati felsőbbrendűséget mutató magatartásból - fogalmazott az EP-képviselő, aki szerint újra kell gondolni sok szempontból az Európai Unión belüli együttműködést. A történtek olyan mértékben ássák alá a jóhiszemű együttműködést, aminek hosszan ható következményei lesznek - értékelt.



A politikus megdöbbentőnek nevezte, hogy az Európai Parlament egyik szocialista alelnökének lakásán hatszázezer eurónyi kenőpénzt találtak a belga rendőrök. Az a kép rajzolódik ki, hogy az európai baloldal rendszerszintűen, az Európai Unión kívülről hihetetlenül nagy összegeket kap, hol dollárban, hol euróban. Láthatóan Európán kívüli érdekcsoportok finanszírozzák őket - mutatott rá Deutsch Tamás.



Felidézte: az egyesült magyar baloldalnak hárommilliárd forintnyi dollár jutott a magyar választási kampányban. Most az derül ki, hogy az európai szocialistákhoz tartozó görög szocialista vezető és egy belga szocialista politikus - a büntetőeljárásban felmerült gyanú alapján - ugyancsak Európán kívüli pénzeket kapott azért, hogy a politikai álláspontja Európán kívüli érdekeket szolgáljon. Megjegyezte: nem lepődne meg, ha a magyar baloldal "ócska védekezéséhez" hasonló érvek hangoznának el, azaz hogy ezek a pénzek is mikroadományok voltak.



A fideszes EP-képviselő rámutatott: mindeközben az európai baloldal - közte a magyar baloldallal - a leghangosabb a korrupció elleni küzdelemben és az unión kívülről érkező beavatkozás kapcsán, majd azt látni, hogy a politikai álláspontjuk hol hárommilliárd forintnak megfelelő dollárért, hol hatszázezer eurónyi összeggel megvásárolható.