Deutsch: háborúpárti együttműködés jött létre

Háborúpárti együttműködés jött létre a baloldalivá vált Európai Néppárt, a szocialisták és a liberálisok között - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője az EP-választások utáni fejleményekről szólva a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában.



A politikus a műsorban arról beszélt, hogy hatalmi manipuláció zajlik az európai politikában, ami megváltoztatja az európai polgárok választáson kinyilvánított akaratát.



Emlékeztetett arra, az Európai Parlamentben a június 9-i választás után több mint 20 százalékkal nőtt a szuverenista, jobboldali, konzervatív képviselők száma.



"Egyértelmű, hogy a jobboldali, szuverenista, nemzeti elkötelezettségű, hazafias pártok lettek összességében győztesei az EP-választásnak" - tette hozzá.



Deutsch Tamás úgy fogalmazott: az EP-ben olyan politikai-hatalmi együttműködés jött létre, amely nem azt a célt szolgálja, hogy a parlamentben a tisztségek elosztása tükrözze a választópolgárok akaratát, politikai nézeteit, hanem azt, hogy a "leszerepelt, az elmúlt öt évben az EU-t minden korábbinál súlyosabb válságba sodró, brüsszeli bürokrácia minden eszközzel meg tudja tartani a hatalmát".



Kiemelte, hogy ezzel az európai választópolgárok tízmillióinak akaratát változtatják meg. A választók nem baloldali, hanem jobboldali többségre, nem globalista, hanem szuverenista erőkre, nem háború-, hanem békepárti európai képviselőkre adták le a szavazatukat.



Ez az együttműködés átírja a választások eredményét - mondta Deutsch Tamás.



Arra a felvetésre, hogy ha ez a koalíció létrejön, akkor a választás a "választók leváltásával" végződött, úgy vélekedett, hogy évtizedek óta ez az európai fősodorhoz tartozó baloldali, balliberális erők gyakorlata. Úgy gondolják, a választópolgár akaratnyilvánítása csak egy eszköz; azok után, hogy "ellopják" a jobboldalra, a szuverenista erőkre, a békepárti politikára szavazó emberek bizalmát, átviszik a globalista baloldalra, az illegális migrációt pártolók oldalára.



Ami az európai politikában folyik, az a demokrácia alapintézményei elleni hadüzenet - hangoztatta a kormánypárti politikus.



Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök újrajelölésével kapcsolatban azt mondta, az Európai Néppártnak, a szocialistáknak és a liberálisoknak szűk többségük van, ezért nem venne mérget arra, hogy meglesz von der Leyen megválasztásához a kellő számú szavazat.



Deutsch Tamás beszélt arról, hogy a magyar belpolitikában "cicaharc" alakult ki Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc, a Tisza Párt és a DK között, ugyanakkor az európai politikában szoros koalíciós együttműködés van közöttük. A Tisza Párt az Európai Néppártban, a DK megmaradt két képviselője az európai szocialistáknál politizál, és a két frakció között "testvéri együttműködés" van.



Az EP-képviselő kifejtette: az európai bürokrácia működése a 2019-ben tapasztalt gondokat az EU minden területén súlyos válsággá növelte. A háború kérdésére a szankciókkal elhibázott választ adott, amellyel "lábon lőtte" az európai gazdaságot, elszabadult a háborús infláció, nőttek az energiaárak, és a Covid-járvánnyal kapcsolatban is elhibázott döntéseket hoztak.



Ma úgy tűnik, hogy az európai politikában a hatalom megtartásánál nincsen fontosabb, bármennyire is érintett az újrajelölt Ursula von der Leyen az EU történetének egyik legsúlyosabb korrupciós ügyében - jegyezte meg.



Deutsch Tamás hangsúlyozta, a néppárt, a szocialisták és a liberálisok együttműködése háborúpárti. A választók az EP-választáson azt akarták, hogy az európai politika békepárti politikává váljon, és ezt felülírja ez a háborúpárti koalíció - fűzte hozzá.



Arra a kérdésre, mennyire lesznek együttműködőek a tagállamok Magyarország július 1-jén kezdődő soros EU-elnökségének idején, azt válaszolta, kettősség fogja jellemezni az előttünk álló hat hónapot.



Úgy fogalmazott, egyrészt várható "nagyon hangos vonyítás, lármázás politikai, ideológiai okokból Magyarországot gyalázó megnyilatkozásokkal", és ennek lehet, hogy az egyik kitüntetett helye az Európai Parlament lesz.



Ugyanakkor a dolgok érdemét tekintve a magyar elnökségnek 26 tagállam által konszenzusosan támogatott programja van, amely a 2011-es első magyar elnökség programjához hasonlóan jól előkészített és magas színvonalú - tette hozzá.



"Partnereink várakozása az, hogy nem egyszerűen csak jól menedzseltek lesznek az ügyek, hanem sok lényeges kérdésben lendületet adó, új kezdeményezések is megfogalmazódhatnak, amelyek rövid távon az EU működését érintő válságok megoldására adhatnak lehetőséget" - mondta.



Ezek közül Deutsch Tamás hármat emelt ki. Elsőként a versenyképességi paktumot, amelynek megalkotására törekszik a magyar soros elnökség. Úgy véli, e téren az európai gazdaság a világ nagy gazdasági térségeivel összevetve súlyosan leszakadt. Radikális fordulat, felzárkózás kell, mert enélkül európai munkahelyek százezrei szűnhetnek meg, az európai gazdaság teljesítménye még inkább vékonyodik, ami negatívan érinti a polgárok mindennapi életminőségét.



A másodikként említette, hogy demográfiai fordulatra van szükség Európában. "Nem lehet az unió tagállamai csökkenő népességének kérdésére az egyetlen lehetséges válasz az, hogy azt az EU-n kívülről érkező, döntően illegális bevándorlókkal akarják pótolni" - mondta az EP-képviselő.



A harmadik - folytatta -, hogy Európában jó gyakorlatok vannak az illegális migráció megfékezésére, és alkalmazni kell ezeket. Ide tartozik mindaz, amit Magyarország az illegális migráció megállítására egy évtizede tesz, és ezt nem támadni kell Brüsszelből, hanem elterjeszteni - jelentette ki Deutsch Tamás.