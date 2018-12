A strasbourgi karácsonyi vásár közelében mészárolt egy merénylő, hajtóvadászat indult

Kedd este Strasbourgban, egy karácsonyi vásár közelében lövöldözés történt, az incidens három életet követelt - közölte Christophe Castaner francia belügyminiszter szerdára virradóra tartott sajtótájékoztatóján, pontosítva azokat a korábbi értesüléseket, miszerint négyen vesztették életüket. Tizenkét ember sebesült meg, köztük hatan kritikus állapotban vannak.

A tárcavezető bejelentette, hogy a történtek miatt magasabb terrorkészültségi szintet rendeltek el, megerősítik a határvédelmet és a karácsonyi vásárok körüli biztonsági intézkedéseket is, hogy elejét vegyék hasonló támadásoknak.

Az elkövető két alkalommal is tűzpárbajba keveredett a biztonsági erőkkel kedd este. Egyszer 20 óra 20 perckor, majd 21 órakor. Hangsúlyozta: az elkövető továbbra is szökésben van, de a biztonsági erők 350 tagja kutat utána.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy a fegyveres férfi halálfélelmet keltett az emberekben Strasbourgban három helyen is. Elmondta, hogy a férfi ismert a rendőrség előtt terrorizmushoz nem köthető bűncselekmények miatt.

Hozzáfűzte: Franciaországban és Németországban is elítélték korábban a gyanúsítottat, aki börtönben is volt. Castaner közölte azt is, hogy feloldják a kijárási korlátozásokat, miután több városrész órákon át le volt zárva.

A karácsonyi vásár környékén lévő épületekben biztonságba helyezett emberek időközben ezeket elhagyhatták.

Betiltják a tüntetéseket

A miniszter bejelentette, hogy a strasbourgi városvezetés betiltja a tüntetéseket ezzel felszabadítva a biztonsági erőket, hogy elfoghassák a tettest. Hozzátette: a városi iskolák nyitva lesznek szerdán, de a szülőkre bízzák, ha a gyermekeiket otthon tartják aznap.

Az Európai Parlament (EP) zárlatát is feloldották, a képviselők - saját felelősségükre - elhagyhatták az épületet. Ezt Antonio Tajani, az EP elnöke közölte az ülésteremben összegyűlt képviselőtársaival. A városközpontba készülők számára elmondta, hogy oda csak egy a rendőrség által biztosított konvojjal tudnak eljutni.

Az elkövető személye ismert

A rendőrség a 29 éves strasbourgi születésű Cherif Chekattként azonosította a lövöldözőt, akinek neve szerepel a potenciális nemzetbiztonsági kockázatot jelentő személyek lajstromán. A párizsi főügyész, aki a terrorizmussal kapcsolatos ügyekben illetékes, hangsúlyozta, hogy a tettes indítéka egyelőre még nem ismert. A francia vádhatóság terrorcselekmény miatt indított vizsgálatot.

Egyelőre egy terrorszervezet sem jelentkezett a támadás elkövetőjeként, ugyanakkor a dzsihadista weblapokat figyelő amerikai SITE központ szerint az Iszlám Állam hívei ünnepeltek a történtek miatt.

Egy bangkoki turista is van az áldozatok között

Bangkokban egy kormánytisztviselő közölte a dpa hírügynökséggel, hogy a három halálos áldozat között van egy thaiföldi turista. A 45 éves férfi a feleségével a szabadságát töltötte a francia városban. Az asszony túlélte a támadást.

Kedd reggel már őrizetbe akarták venni az elkövetőt

Emmanuel Macron francia elnök az egész ország szolidaritásáról biztosította az áldozatokat és hozzátartozóikat. „A teljes nemzet szolidaritása Strasbourggal, az áldozatokkal és családjaikkal van" - írta az államfő szerdára virradóra Twitter-üzenetben. Sajtóértesülések szerint korábban egy válságtanácskozáson vett részt a francia belügyminisztériumban.

„Mélyen megrázott a szörnyű hír Strasbourgból" - reagált a történtekre a német kormány szóvivője a Twitteren. „Bármilyen indíték is húzódik meg a lövések mögött: gyászolunk a meggyilkoltak miatt, gondolatainkkal és jó kívánságainkkal a sebesültekkel vagyunk. Remélhetőleg senki sem kerül már veszélybe" - tette hozzá Steffen Seibert.