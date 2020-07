Újra több ezer szurkoló előtt játszhat a PMFC, tovább izmosodik a keret is

NB I-es játékosokkal is erősítettek

A PMFC-t a másodosztályban is Vas László vezetőedző irányítja, a játékosok tekintetében azonban jelentettek be változásokat. Már a csapattal készül Preklet Csaba hátvéd, aki legutóbb Tiszakécskén rúgta a labdát, valamint csatlakozott a pécsi kerethez az előző szezonban a Balmazújvárosban kölcsönben szereplő fiatal, gólérzékeny támadó, Óvári Zsolt. Szintén a védelmet erősíti a 27 éves Króner Martin, aki a Budafok csapatától érkezett Pécsre, illetve a csatárként bevethető Batizi-Pócsi Balázs is piros-feketékhez igazolt. A játékos szerepelt több NB II-es csapatban, valamint az első osztályban is bemutatkozhatott.

Péntek délelőtt jelentette be a pécsi klub, hogy a PMFC mezét ölti magára az NB I-es rutinnal rendelkező Bartha László. A komlói születésű futballista játszott a Ferencvárosban is, legutóbb Paksi FC-ben szerepelt.