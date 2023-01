Tizenketten tettek sikeres vizsgát az edzőképző tanfolyamon Pécsen

Az MLSZ Felnőttképzési Intézete MLSZ Grassroots Alap labdarúgó edzői tanfolyamot tartott Pécsen az Id. Dárdai Pál Labdarúgó Akadémián. Szerdán12 edző tett sikeres elméleti és gyakorlati vizsgát.

A Grassroots Alaptanfolyam célja, hogy naprakész ismeretanyaghoz juttassa a gyermekekkel foglalkozó és a tömegsport területén tevékenykedő edzőket. A tanfolyam során a hallgatók az életkori sajátosságokra épülő sportági ismeretek mellett elsajátítják a gyermekek sportolásával összefüggő szervezési, egészség biztosítási, módszertani és tehetséggondozási alapismereteket, elméleti és gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt az érintett korosztályok játékosai között. Jártasságot szereznek a gyermekek sportolásával, labdarúgó foglalkozások tervezésével kapcsolatos dokumentációk elkészítésében az 5 - 19 éves korosztályok részére.

A 2022. szeptemberében kezdődött edzőképző tanfolyamra 16 fő nyert felvételt Baranyában. A hallgatók nyolc tanfolyami napot töltöttek együtt egy - két hetente, ahol elméleti és gyakorlati oktatásokon sajátíthatták el a tananyagot az Edzőképzés instruktorának / oktatójának, Deli Balázsnak a közreműködésével. A majd féléves tanfolyam során néhányan "lemorzsolódtak", így 12 fő várhatta izgatottan a szerdai vizsganapot.



A délelőtti elméleti vizsgát (on-line teszt) mindenki sikeresen abszolválta. Délután adhattak számot a hallgatók gyakorlati tudásukról az Akadémia pályáin a PMFC utánpótlás csapatainak közreműködésével. A gyakorlati vizsgát is minden hallgató teljesítette, így hivatalosan is Labdarúgó edzőkké váltak. Pozitívum, hogy a tanfolyamon két hölgy is részt vett.

Az elméleti és gyakorlati vizsga Deli Balázs (Edzőképző instruktor), Velez Attila (Klubfejlesztési Mentor) és Major Ádám (Klubfejlesztési Mentor) Urak "felügyelete alatt zajlott". Külön kiemeljük a PMFC utánpótlás játékosait, hiszen rendkívül fegyelmezetten hajtották végre a vizsgázók "utasításait" így "segítve" a sikeres vizsgák végrehajtását.

A pécsi tanfolyamon végzett hallgatók:

BARABÁS JÓZSEF

CSILITS RICHÁRD

DÓCZY MÁTYÁS CSANÁD

FARKAS JÁZMIN

FORRAY TÜNDE

HAINCZ KRISZTIÁN

JAKAB ATTILA

MARKOTICS ZSOLT

MESTER TAMÁS

ÓTOTT JÓZSEF

SÁFÁRIK PATRIK

VAJDA TIBOR