Szerdán kezdi meg a felkészülést a PMFC, egyelőre nincsenek új játékosok

Hat előkészületi meccs, valamint egy orfűi edzőtábor is szerepel a PMFC június 26-án induló felkészülési programjában.

Alakul a PMFC nyári felkészülési programja, hiszen június 26-án már megkezdi a munkát Vas László együttese. A NB III-as bajnokság 2019/2020-as szezonjára készülő piros-fekete labdarúgók a pihenő alatt egyéni edzéstervet kaptak a szakmai stábtól, majd pedig most szerdán 17:00 órakor kell először edzésre jelentkezniük a Stadion utcában, ahol 18:00-tól indul a közös tréning.

Az első pár nap még a ráhangolódás, valamint a különböző fizikai és orvosi felmérések jegyében telik, s a hét hátralévő többi napján további kora esti foglalkozások szerepelnek a programban. A távozók mellett lesznek érkezők, illetve várhatóan több utánpótlás játékos is a felnőttekkel kezdi meg a felkészülést. A keretben történő változásokról hamarosan pontos tájékoztatást adunk.

A pécsiekre július elején egy háromnapos csapatépítő, állóképesség-fejlesztő edzőtábor vár Orfűn, nomád körülmények között. A kőkemény, napi három tréninget is magában foglaló munka mellett természetesen a szakmai stáb a taktikai videózást sem hanyagolja el, de kihasználva a szomszédos tóparti község különleges adottságait, a játékosok erdei futáson, sárkányhajózáson, kerékpározáson, triatlon versenyen is összemérhetik erejüket.

Az egymást alapos megismerését is kiválóan szolgáló orfűi mini-edzőtáborból hazatérve Vas László szeretné minél hamarabb lezárni a keretet érintő kérdéseket, éppen ezért az edzések mellett felkészülési mérkőzéseken is fel akarja mérni, hogy kire is számíthat a következő szezonban. A piros-feketék éppen ezért szerda-szombat ritmusban vívnak majd összesen hat edzőmeccset, elsőként július 6-án az NB I-es Paks vendégeként.

Július 10-én a bajnoki rivális Szekszárd látogat a Stadion utcába, míg a 13-i időpontra még ellenfelet keres a klub. Július 17-én ellenben a szintén NB III-as Kozármislenyt fogadja a PMFC, amely 20-án a horvát harmadosztályú HNK Cibalia vendégeként lép pályára. A mecsekaljaiak július 27-én, vagy 28-án a Vidi II. vendégeként játsszák az augusztus 4-i bajnoki rajt előtti felkészülési főpróbát.

A szurkolóktól türelmet kér a klub az új játékosok bemutatását illetően, ugyanis a korábbi gyakorlatot folytatva továbbra is csak olyan focistákról írnak, akik már aláírt szerződéssel is rendelkeznek.



A PMFC tervezett edzőmeccsei:

07.06. (szombat): Paksi FC - PMFC (?)

07.10. (szerda): PMFC - Szekszárdi UFC (?)

07.13. (szombat): Szervezés alatt...

07.17. (szerda): PMFC - Kozármisleny FC (?)

07.20. (szombat): HNK Cibalia Vinkovci - PMFC (?)

07.27-28. (szombat/vasárnap): MOL Vidi FC II. - PMFC (?)

08.04. (vasárnap): NB III, 1. forduló